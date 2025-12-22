Приємний аромат в оселі здатен кардинально покращити настрій та навіть приховати зайві запахи від домашніх улюбленців, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Софії Сізової.

Наповнити дім улюбленим запахом можна без зайвих витрат і складних рецептів. Достатньо використати прості інгредієнти, які знайдуться в кожному домі. Такий спосіб дозволяє контролювати інтенсивність запаху й обрати аромат на свій смак.

Як створити домашній аромадифузор?

Одним з найпростіших варіантів є аромадифузор на основі рису. Він добре вбирає запахи й віддає приємний аромат. Для його створення знадобиться мінімум часу та кілька складників.

За словами блогерки, у будь-яку ємність насипте 2 столові ложки рису та ковпачок ополіскувача для білизни. Його можна замінити 10 краплями ефірної олії. Далі банку треба накрити фольгою й зробити отвори зубочисткою. Приємний запах буде триматися доволі довго.

Поставити такий аромадифузор можна будь-де: на кухні, у ванній кімнаті, спальні чи вітальні. Ефірна олія може мати також той запах, який подобається вам.

Як зробити домашній аромадифузор: дивіться відео

А ще нейтралізувати погані запахи в будинку може харчова сода, пише City Magazine. Вона , захоплює молекули, які їх викликають. Соду можна використовувати з ефірними оліями для створення натурального освіжувача повітря. Щоб зробити натуральний освіжувач повітря з соди, потрібно півсклянки соди насипати у невеличку баночку й додати 10 – 15 крапель ефірної олії. Кришку потрібно залишити напіввідкритою.

Які ще є цікаві лайфхаки?