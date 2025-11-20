Не стоит сразу хвататься за агрессивные химические средства, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Вполне безопасными и действенными являются такие натуральные ингредиенты как пищевая сода и лимонная кислота. Часто соду сочетали с уксусом, но лимонная кислота работает ничем не хуже и глубоко прочищает стоки.

Читайте также Не понадобится никакая химия: как за считанные минуты прочистить слив на кухне

Как пробить раковину в трубе?

Лимонная кислота хорошо разрушает засоры и нейтрализует неприятные запахи. Раствор на основе кислоты хорошо растворяет жировые отложения на кухне и очищает ванну от волос, возвращая трубам нормальный поток.

До речі, знайти засоби для пробиття труби за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Для раствора вам понадобится четверть стакана лимонной кислоты и половина стакана пищевой соды. Эту порошковую смесь аккуратно высыпьте в засоренный слив.



Забитую раковину может очистить лимонная кислота / Фото Pinterest

Оставьте все на 30 минут, чтобы ингредиенты подействовали, а потом смойте остатки и пробейте раковину током воды. Если отложения старые или сильно грязные, то при необходимости процедуру можно продолжить.

Специалисты также рекомендуют использовать механические средства, такие как вантуз, гибкий трос или сантехническую пружину для очистки забитых труб, пишет The Mirror. Горячая вода вместе с моющим средством может эффективно удалить жир, но для пластиковых труб следует использовать только горячую воду, а не кипяток.

Какие еще есть интересные лайфхаки?