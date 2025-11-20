Оказывается, что установка полки непосредственно над радиатором, помогает лучше распределять тепло и быстрее обогревать комнату, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем устанавливать полку над радиатором?

Специалист по отоплению Стивен Ханкинсон объяснил, что размещенная полка на одной линии с радиатором, меняет направление движения теплого воздуха. Вместо того, чтобы подниматься вверх к потолку и рассеиваться, тепло устремится вперед в пространство комнаты.

Такой подход ускорит нагрев помещения и сделает его более равномерным. В результате система отопления будет работать уже не так интенсивно, поэтому снизится и потребление энергии, а вместе с этим и расходы на коммунальные услуги.



Сохранить тепло в доме довольно просто / Фото Freepik

Чтобы установленная конструкция была безопасной, специалист рекомендует придерживаться нескольких важных правил. Расстояние между радиатором и самой низкой полкой должно быть не менее 15 сантиметров. Это позволит теплому воздуху свободно циркулировать.

Полочка идеально подойдет для конвекторов, которые размещены не под окном, где уже есть подоконник над батареями. Чтобы избежать деформации или повреждений от тепла, лучше выбирать термостойкие материалы.

Еще лучше утеплить дом можно с помощью фольги, пишет City Magazine. Алюминиевая фольга отражает тепло обратно в помещение, что позволяет сэкономить на отоплении до 30%. Для создания теплого отражателя нужно обклеить кусок картона фольгой и установить его между стеной и радиатором.

Чтобы в помещении сохранялось тепло, шторы на ночь нужно закрывать. Таким образом тепло не выйдет через окна.

Какие еще есть полезные советы на зиму?