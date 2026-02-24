Бабушки помнят простой лайфхак, который помогает поддерживать одежду в идеальном виде годами, как не десятилетиями – время от времени его нужно крахмалить, пишет The Spruce.

Интересно 5 лучших духов на весну: будут держаться весь день

Как это сделать – рассказываем далее.

С чем стирать постельное белье?

Если вы заметили, что ваше постельное белье уже потеряло мягкость, свежесть и яркость, следует во время следующей стирки добавить в барабан идеальный ингредиент – немного кукурузного крахмала. Всего 3 ложек средства будет достаточно для того, чтобы ткань снова засияла чистотой и выглядела так, как будто ее только что принесли из магазина.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Впрочем, у этого лайфхака все же есть несколько секретов. Прежде всего, чтобы постельное белье имело по-настоящему идеальный вид, после такой стирки его следует отгладить, когда оно будет еще слегка влажное. И лучше всего этот метод работает с качественным постельным бельем, что изготовлено из натуральных тканей – например, хлопка.

Важно! Есть несколько видов ткани, которые крахмалить строго запрещено: любые смеси шерсти, шерсть, шелк и другие деликатные ткани.

Кроме того, важно также правильно выбрать температуру, пишет Martha Stewart. Обычно лучший вариант – это теплая или горячая вода. Для того, чтобы и сэкономить деньги, и получить качественный результат, в идеале следует выбирать температуру в 40 градусов.

Какие еще лайфхаки стоит знать для дома?