Бабусі пам'ятають простий лайфхак, який допомагає підтримувати одяг в ідеальному вигляді роками, як не десятиліттями – час від часу його потрібно крохмалити, пише The Spruce.
Як це зробити – розповідаємо далі.
З чим прати постільну білизну?
Якщо ви помітили, що ваша постільна білизна вже втратила м'якість, свіжість та яскравість, слід під час наступного прання додати в барабан ідеальний інгредієнт – трохи кукурудзяного крохмалю. Всього 3 ложок засобу буде достатньо для того, аби тканина знову засяяла чистотою та виглядала так, наче її щойно принесли з магазину.
Втім, у цього лайфхаку все ж є кілька секретів. Передусім, аби постільна білизна мала по-справжньому ідеальний вигляд, після такого прання її слід відпрасувати, коли вона буде ще злегка волога. І найкраще цей метод працює з якісною постільною білизною, що виготовлена з натуральних тканин – наприклад, бавовни.
Важливо! Є кілька видів тканини, які крохмалити суворо заборонено: будь-які суміші вовни, вовну, шовк та інші делікатні тканини.
Окрім того, важливо також правильно вибрати температуру, пише Martha Stewart. Зазвичай найкращий варіант – це тепла чи гаряча вода. Для того, аби і заощадити гроші, і отримати якісний результат, в ідеалі слід обирати температуру у 40 градусів.
Які ще лайфхаки варто знати для дому?
Аби неприємний запах з посудомийної машинки миттєво зник, слід зробити з нею одну елементарну річ. Це також продовжить термін її служби.
Окрім того, українців закликають виносити на вулицю подушки та ковдри – і причина досить несподівана.