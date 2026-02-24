Бабусі пам'ятають простий лайфхак, який допомагає підтримувати одяг в ідеальному вигляді роками, як не десятиліттями – час від часу його потрібно крохмалити, пише The Spruce.

Як це зробити – розповідаємо далі.

З чим прати постільну білизну?

Якщо ви помітили, що ваша постільна білизна вже втратила м'якість, свіжість та яскравість, слід під час наступного прання додати в барабан ідеальний інгредієнт – трохи кукурудзяного крохмалю. Всього 3 ложок засобу буде достатньо для того, аби тканина знову засяяла чистотою та виглядала так, наче її щойно принесли з магазину.

Втім, у цього лайфхаку все ж є кілька секретів. Передусім, аби постільна білизна мала по-справжньому ідеальний вигляд, після такого прання її слід відпрасувати, коли вона буде ще злегка волога. І найкраще цей метод працює з якісною постільною білизною, що виготовлена з натуральних тканин – наприклад, бавовни.

Важливо! Є кілька видів тканини, які крохмалити суворо заборонено: будь-які суміші вовни, вовну, шовк та інші делікатні тканини.

Окрім того, важливо також правильно вибрати температуру, пише Martha Stewart. Зазвичай найкращий варіант – це тепла чи гаряча вода. Для того, аби і заощадити гроші, і отримати якісний результат, в ідеалі слід обирати температуру у 40 градусів.

Які ще лайфхаки варто знати для дому?