Розмариновая вода творит чудеса: сделайте ее для блестящих волос и сияющей кожи

Розмарин кулинары часто используют для завершения вкуса определенных блюд, однако эта ароматная зелень имеет еще много других свойств. В последнее время популярны домашние отвары из розмарина, которые используются для ополаскивания волос или для увлажнения лица.

Благодаря высокому содержанию полезных веществ, природные свойства розмарина помогают поддерживать здоровый вид волос и кожи, пишет Martha Stewart. К тому же, розмариновая вода – это простое и доступное средство для ежедневного использования.

Какую пользу имеет розмариновая вода?

Для волос

Кипяченая вода с добавлением розмарина после охлаждения используется как тоник для кожи головы и волос. Считается, что средство способно улучшить кровообращение, уменьшить воспаление кожи головы и защитить волосяные фолликулы от выпадения.

Тоник для кожи

Розмариновую воду используют как спрей для лица, чтобы тонизировать и освежить кожу. Кроме того, натуральный аромат розмарина имеет приятный запах, поэтому способен даже улучшить настроение.

Освежитель воздуха

Розмариновая вода может стать хорошей альтернативой освежителям воздуха с химическими ароматами. Розмариновый запах пахнет травами и древесиной, поэтому освежает помещение без чрезмерного насыщения, как это бывает с магазинными спреями.

Как приготовить розмариновую воду?

Для создания средства необходимы свежие веточки розмарина. Некоторые используют сушеные, однако их трудно процедить.

Сначала нужно промыть розмарин, а потом поставить на огонь 2 – 3 стакана воды и довести ее до кипения. После этого огонь выключают, добавляют розмарин, накрывают крышкой и дают настояться примерно 30 минут.

Далее воду процеживают и переливают жидкость в бутылку с водой или в емкость с пульверизатором. Перед использованием розмариновая вода должна полностью остыть.

Как использовать розмариновую воду?

Как спрей для волос . Средство нужно распылить на кожу головы и корни волос после душа и промассировать. Также девушки используют розмариновую воду после мытья головы, как завершающее ополаскивание.

. Средство нужно распылить на кожу головы и корни волос после душа и промассировать. Также девушки используют розмариновую воду после мытья головы, как завершающее ополаскивание. Как спрей для лица . Розмариновую воду налейте во флакон с мелким распылением и используйте как увлажняющее средство для лица.

. Розмариновую воду налейте во флакон с мелким распылением и используйте как увлажняющее средство для лица. Как освежитель для дома. В бутылку с распылителем налейте розмариновую воду и распыляйте на ковры, постельное белье и тому подобное.

Розмарин можно использовать как натуральный освежитель воздуха, разместив его веточки на подоконнике для улучшения аромата в доме, пишет Interia Kobieta. Для более длительного эффекта стоит воспользоваться горшком с розмарином. Аромат будет немного мягче, однако растение будет дольше оставаться свежим.

Что еще стоит прочитать?