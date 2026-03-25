Урезать бюджет не рекомендуется на всем, поскольку некоторые вещи непосредственно влияют на атмосферу праздника и воспоминания о нем, пишет Interia Kobieta. Есть несколько ключевых моментов, на которых экономия может обернуться разочарованием в будущем.

На чем нельзя экономить?

Обручальные кольца – символ на годы

Супруги носят обручальные кольца ежедневно, поэтому их качество имеет большое значение. Если выбирать дешевые материалы, то они могут быстро потерять вид или потускнеть.

Чаще всего молодожены выбирают золото 585 пробы – оно прочное и имеет оптимальную цену. В то же время важно, чтобы украшения нравились внешне. Если хочется гравировки или необычного дизайна, не стоит отказываться от этого ради экономии, поскольку это украшение будет с вами каждый день.



Свадебные кольца должны быть качественными / Фото Pexels

Хорошие фотографии и видео – воспоминания на всю жизнь

День свадьбы очень быстро проходит, поэтому многие моменты можно просто не успеть прожить в полной мере. Именно поэтому фотограф и видеооператор играют важную роль, поскольку помогают сохранить эмоции и атмосферу этого дня.

Важно на свадьбу выбирать специалиста, стиль которого вам действительно близок. Качественные фото или видео могут быть недешевыми, но они станут одними из самых ценных "сувениров" после свадьбы.

Вкусная еда, которую запомнят гости

Меню – это еще один важный элемент праздника. Вкусные блюда и их достаточное количество непосредственно влияют на настроение гостей. Если люди сыты и довольны от блюд, атмосфера праздника автоматически станет приятнее. Кроме того, гости еще долго могут вспоминать вкусности, которые попробовали на вашей свадьбе.

Музыка, которая создает приятную атмосферу

Именно музыка создает атмосферу на свадьбе. Что выбрать – диджея или живую группу здесь уже зависит от предпочтений молодоженов. Однако это должны быть люди профессионалы, которые смогут почувствовать настроение гостей и поддерживать энергию на танцполе в течение всего вечера.

Если сэкономить на фотографах, музыке и еде, гости могут не почувствовать праздничной атмосферы.

Какие свадебные платья в моде в 2026 году?

В этом году в моде платья с кружевом, драпировкой, кристаллами, открытыми плечами, цветочным декором, полупрозрачными накидками вместо фаты и бантами, пишет Elle. Большинство платьев созданы из сатина, тюля, кружева и довершены съемными деталями – рукавами, юбками или накидками.

