Каждое комнатное растение имеет свои требования по уходу – и некоторые из них прекрасно будут чувствовать себя в условиях ванной комнаты, где почти всегда повышенная влажность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие растения можно поставить в ванной комнате?

Папоротник

Практически все виды папоротника могут прекрасно расти во влажных помещениях, кроме того, эти растения больше всего любят тень. Еще одно очевидное преимущество папоротника – он очень прост в уходе, и это значит, что он подойдет даже для цветоводов-новичков.

Алоказия

Алоказии нравится свет и влага – и если в вашей ванной комнате есть большое окно, тогда она станет идеальным местом для этого растения. Впрочем, будьте осторожны, чтобы не разместить вазон слишком близко к подоконнику, ведь листья алоказии склонны к солнечным ожогам.

Потос

Многие цветоводы сходятся на том, что выносливый и неприхотливый потос – это одно из лучших растений для ванной комнаты. И именно потому, что он требует высокой влажности, ванная комната станет для него лучшим местом, пишет The Spruce.

Растение очень быстро расцветает в подвесные лианы, поэтому лучше всего подобрать для потоса место на высокой полке.

Алоэ

Для многих людей это может стать неожиданностью, и алоэ идеально впишется в ванную комнату. И алоэ станет ценным дополнением к ванной не только из-за красивых листьев, но и из-за полезных свойств – липкий сок из алоэ можно использовать для успокоения кожи, уменьшения зуда и даже заживления незначительных ожогов.

Калатея

Калатеи подходят для большинства ванных комнат, ведь они хорошо относятся к высокой влажности и переносят непрямой свет и даже тень. Поэтому если вы хотите добавить своей ванне и цвета, и элегантности, именно калатея станет лучшим вариантом.

Какие еще лайфхаки об уходе за комнатными растениями стоит знать?