Испорченные орехи редко выглядят катастрофически. Чаще всего они без плесени и резких изменений цвета, но другие тревожные сигналы есть, пишет Сooking.

Как отличить испорченные орехи от нормальных?

Первое, на что стоит обратить внимание, – запах. Свежие орехи имеют легкий, нейтральный или приятный аромат. Если появляется затхлость, то это уже испорченный продукт. Они не должны пахнуть старым маслом.

Как определить качественные орехи / Фото Unsplash

Если орех горький на вкус или кажется, что он печет, то это также нехорошо. Также орех не должен оставлять неприятный привкус.

Очень важен вид чищеных орехов. Потемнение, сероватый налет, пятна или чрезмерная сухость – признаки неправильного хранения или старости. Они могут выглядеть целыми, но структура уже изменена.

Если скорлупа нечищеных орехов легкая, треснутая, имеет посторонний запах или внутри слышна "пустота" при встряхивании, стоит насторожиться. Хороший орех в скорлупе обычно тяжелый и плотный.

И последнее на что стоит обратить внимание – плесень. Даже небольшое количество белого, серого или зеленоватого налета – причина не использовать орехи. Особенно это касается чищеных ядер, где плесень быстро распространяется.

Как хранить орехи, чтобы они не портились?

Чищеные орехи нуждаются в сухом и прохладном месте. Лучше всего – герметичная банка или контейнер с крышкой, пишет Epicurious.

Воздух и влага – главные враги вкуса и аромата. Неочищенные орехи лучше держать в тканевых мешочках или корзинах, где есть циркуляция воздуха. Пластиковые пакеты без вентиляции – не лучший вариант.

Отдельно стоит упомянуть холодильник и морозильную камеру. Для чищеных орехов это допустимое решение, если они хорошо запакованы. Так они сохраняют вкус дольше и не впитывают посторонние запахи.

