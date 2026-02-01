Стоит выбирать проверенные временем растения, которые переносят почти любой уход, сообщает Southern living. Они не требуют особых условий и хорошо чувствуют себя в типичных квартирах.

Какие вазоны самые простые для старта?

Отличный вариант – хлорофитум. Он растет быстро, не боится сухого воздуха, переносит нерегулярный полив и хорошо адаптируется к разному освещению. Даже если забыть о нем на несколько недель, растение не погибнет, а просто замедлит рост.

Замечательное растение / Фото Unsplash

Листья начинают увядать только при длительной пересушке. Поливать его можно тогда, когда верхний слой почвы сухой. Хорошо растет как на подоконнике, так и в глубине комнаты. Еще один плюс – он быстро дает "потомство", которое легко укореняются.

Еще один беспроигрышный выбор – сансевиерия, известная как "тещин язык". Это одно из самых выносливых комнатных растений. Она выдерживает тень, яркое солнце, сухой воздух и минимальный полив. Сансевиерия не нуждается в опрыскивании и не боится сквозняков. Поливать ее нужно редко.

Стоит помнить, что избыток воды для нее опаснее, чем засуха. Именно поэтому она идеальна для людей, которые часто забывают о вазонах. Растет медленно, но стабильно, не требует пересадки каждый год.

При покупке обоих растений стоит обратить внимание на корни – они не должны быть загнившими. Листья должны быть упругими, без темных пятен и мягких участков. Также нужно осмотреть горшок. Он не должен быть переувлажненным. Это частая проблема магазинных растений.

Каких вазонов лучше избегать, чтобы не разочароваться?

Новичкам стоит обходить стороной растения с тонким балансом ухода, пишет The spruce. Орхидеи, калатеи, азалии выглядят эффектно, однако это очень нежные растения. Они нуждаются в стабильной влажности, правильного света.

Это нежные растения, которые требуют знаний, опыта и не прощают ошибок. Также сложными являются растения, которые требуют частого опрыскивания или специального субстрата. Если нет желания постоянно контролировать условия, лучше начать с простых и выносливых вариантов.

Какие советы стоит сохранить?