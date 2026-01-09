Газированные напитки в машине – одна из самых рискованных вещей в мороз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real simple. Причина в физике - она всегда работает.

Почему нельзя оставлять газированные напитки в машине?

Газированные напитки содержат растворенный углекислый газ. В закрытой бутылке он находится под давлением. Когда температура падает, жидкость начинает замерзать, а лед занимает больший объем, чем вода. Внутри тары резко возрастает давление. Пластик или металл не рассчитаны на такую нагрузку.

Как газировка взрывается в машине в мороз: видео

Они не подстраиваются под расширение льда. В результате бутылка или банка не выдерживает и "взрывается". Дополнительный фактор – газ. Во время замерзания часть углекислого газа высвобождается из жидкости. Это еще больше повышает внутреннее давление.

Именно сочетание льда и газа делает ситуацию опасной. Последствия – не только испорченный напиток. Липкая жидкость в салоне, запах, пятна на обивке, электронике или багаже. Устранить это сложно, особенно если взрыв произошел в закрытом авто.

Что еще не стоит оставлять в машине?

В мороз не стоит оставлять любые напитки в герметичной таре, в частности воду, соки и энергетики, пишет Alaskan. Замерзание и расширение жидкости работает одинаково, даже без газа.

Также опасны аэрозольные баллончики, косметика, бытовая химия и батарейки. Низкие температуры меняют давление и структуру этих вещей.

Какие советы стоит запомнить?