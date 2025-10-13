Хранить банан в холодильнике нельзя, ведь как бы это парадоксально не звучало, именно низкая температура будет способствовать его почернению. А какая еще подсказка пригодится – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Food Republic.

Как фольга может продлить срок хранения бананов?

Банан крайне трудно сохранить свежим, ведь этот фрукт активно выделяет этиленовые газы, которые способствуют созреванию. Большая часть этих газов выделяют стебли, что позволяет бананам созревать после того, как их сорвали с дерева.

Корешки бананов надо обернуть фольгой / Фото Pixabay

Как вы уже догадались, нужно обернуть фольгой корень стебля бананов. Это в разы замедляет процесс созревания и позволит наслаждаться свежестью бананов еще дольше.

Как еще продлить срок хранения бананов?

Место хранения бананов должно быть темным и прохладным. Однако не используйте закрытые пакеты, иначе наоборот ускорите созревание фрукта.

А если бананы начали темнеть – используйте их для приготовления молочных коктейлей. Они будут в меру сладкими и вкусными для напитка, который любят все.

Интересная подсказка