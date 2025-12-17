Со временем, к сожалению, даже на сковородках из нержавейки может образовываться нагар – но это не значит, что с посудой нужно попрощаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. На самом деле достаточно будет использовать несколько домашних методов, чтобы вернуть сковородке идеальный вид.

Интересно Виноград входит в пятерку самых грязных продуктов: как его правильно помыть

Как почистить сковородку из нержавейки?

Единственный недостаток этих практически идеальных сковородок заключается в том, что со временем на их дне могут накапливаться остатки пищи, что впоследствии превращаются в прочный и черный нагар. Но с правильными средствами для чистки и несколькими простыми советами избавиться от них будет невероятно просто.

Все, что вам понадобится, это:

губка;

средство для мытья посуды;

уксус;

пищевая сода.

Первое, что нужно знать всем владельцам сковородок из нержавеющей стали – их нельзя чистить, пока они горячие. Сначала нужно дать посуде остыть, а уже тогда чистить под холодной водой. Температурный шок может привести к постоянной деформации сковородки – а этого большинство людей стараются избежать.

До речі, знайти сковорідки з будь-якого матеріалу за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для чищення, губки, ганчірки і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Но этот метод подходит для обычного мытья сковородки между использованиями. Если же нужно удалить прочный слой нагара, нужно воспользоваться следующим способом: обильно посыпьте поверхность сковороды пищевой содой, а потом наполните ее достаточным количеством воды, чтобы покрыть весь нагар.

Тогда доведите воду до кипения и вылейте ее. Теплой мыльной водой сполосните сковородку и вытрите насухо полотенцем из микрофибры.

Также можно воспользоваться и методом с уксусом – для этого нужно залить сковородку этим средством и оставить на несколько минут, чтобы средство подействовало, пишет The Kitchn. После этого потрите сковородку губкой и смойте уксус холодной водой. Тогда нужно вытереть сковородку полотенцем.

Какие еще лайфхаки нужно знать?