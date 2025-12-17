Со временем, к сожалению, даже на сковородках из нержавейки может образовываться нагар – но это не значит, что с посудой нужно попрощаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. На самом деле достаточно будет использовать несколько домашних методов, чтобы вернуть сковородке идеальный вид.
Как почистить сковородку из нержавейки?
Единственный недостаток этих практически идеальных сковородок заключается в том, что со временем на их дне могут накапливаться остатки пищи, что впоследствии превращаются в прочный и черный нагар. Но с правильными средствами для чистки и несколькими простыми советами избавиться от них будет невероятно просто.
Все, что вам понадобится, это:
- губка;
- средство для мытья посуды;
- уксус;
- пищевая сода.
Первое, что нужно знать всем владельцам сковородок из нержавеющей стали – их нельзя чистить, пока они горячие. Сначала нужно дать посуде остыть, а уже тогда чистить под холодной водой. Температурный шок может привести к постоянной деформации сковородки – а этого большинство людей стараются избежать.
Но этот метод подходит для обычного мытья сковородки между использованиями. Если же нужно удалить прочный слой нагара, нужно воспользоваться следующим способом: обильно посыпьте поверхность сковороды пищевой содой, а потом наполните ее достаточным количеством воды, чтобы покрыть весь нагар.
Тогда доведите воду до кипения и вылейте ее. Теплой мыльной водой сполосните сковородку и вытрите насухо полотенцем из микрофибры.
Также можно воспользоваться и методом с уксусом – для этого нужно залить сковородку этим средством и оставить на несколько минут, чтобы средство подействовало, пишет The Kitchn. После этого потрите сковородку губкой и смойте уксус холодной водой. Тогда нужно вытереть сковородку полотенцем.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
