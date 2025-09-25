Свекла – одна из самых популярных культур в украинских огородах. Осенью ее собирают в больших объемах, ведь этот овощ является основой для борща, салатов и зимних заготовок. Но чтобы свекла не испортилась и оставалась сочной до весны, нужно знать несколько правил хранения.

Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Penn State Extension. Как правильно хранить свеклу на зиму? Подготовка свеклы После уборки корнеплоды следует тщательно перебрать. Для длительного хранения подходят лишь целые, неповрежденные овощи среднего размера. Листья обрезают, оставляя небольшие хвостики, а землю отряхивают без мытья. Условия хранения Температура: оптимальная – от +1 до +3 градусов. Влажность: 85 – 90%, иначе свекла пересохнет или, наоборот, загниет. Место: подвал, погреб или прохладная кладовка.

Как правильно хранить свеклу на зиму / Фото Unsplash Способы хранения В ящиках с песком. Свеклу пересыпают сухим песком, чтобы овощи не касались друг друга. В мешках или ведрах. Главное - обеспечить доступ воздуха. Вместе с картофелем. Свеклу часто кладут поверх картофеля – она впитывает лишнюю влагу и дольше остается свежей. В капустных листьях. Некоторые хозяйки заворачивают свеклу в большие капустные листья, что также защищает ее от пересыхания. Важные советы Iowa State University Extension советует не допускать замерзания корнеплодов. Также периодически проверяйте запасы и убирайте испорченные овощи. Как сохранить перец на зиму? Ранее мы писали, что перец можно замораживать, сушить или консервировать для длительного хранения.

Если правильно заморозить перец, то он может оставаться свежим 2 – 3 недели. Однако, если у вас немного места в холодильнике, то идеальным вариантом может быть сушка.

Частые вопросы