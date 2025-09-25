Укр Рус
Лайфхаки Секреты дачника Не гниє і не в'яне: як зберегти буряк на всю зиму без холодильника
25 сентября, 23:31
2

Не гниет и не вянет: как сохранить свеклу на всю зиму без холодильника

Алена Захарова
Основные тезисы
  • Для длительного хранения свеклы следует выбирать целые, неповрежденные корнеплоды среднего размера, обрезать листья, оставляя небольшие хвостики, и не мыть землю.
  • Iowa State University Extension рекомендует избегать замерзания свеклы и периодически проверять запасы, удаляя испорченные овощи.

Свекла – одна из самых популярных культур в украинских огородах. Осенью ее собирают в больших объемах, ведь этот овощ является основой для борща, салатов и зимних заготовок. Но чтобы свекла не испортилась и оставалась сочной до весны, нужно знать несколько правил хранения.

Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Penn State Extension.

Смотрите также Красивые, но смертельно опасные: какие цветы ядовиты для кошек

Как правильно хранить свеклу на зиму?

  • Подготовка свеклы

После уборки корнеплоды следует тщательно перебрать. Для длительного хранения подходят лишь целые, неповрежденные овощи среднего размера. Листья обрезают, оставляя небольшие хвостики, а землю отряхивают без мытья.

  • Условия хранения
  1. Температура: оптимальная – от +1 до +3 градусов.
  2. Влажность: 85 – 90%, иначе свекла пересохнет или, наоборот, загниет.
  3. Место: подвал, погреб или прохладная кладовка.


Как правильно хранить свеклу на зиму / Фото Unsplash

  • Способы хранения
  1. В ящиках с песком. Свеклу пересыпают сухим песком, чтобы овощи не касались друг друга.
  2. В мешках или ведрах. Главное - обеспечить доступ воздуха.
  3. Вместе с картофелем. Свеклу часто кладут поверх картофеля – она впитывает лишнюю влагу и дольше остается свежей.
  4. В капустных листьях. Некоторые хозяйки заворачивают свеклу в большие капустные листья, что также защищает ее от пересыхания.

Важные советы

Iowa State University Extension советует не допускать замерзания корнеплодов. Также периодически проверяйте запасы и убирайте испорченные овощи.

Как сохранить перец на зиму?

Частые вопросы

Какие основные условия необходимы для хранения свеклы на зиму?

Для хранения свеклы на зиму важно соблюдать температуру от +1 до +3 градусов и влажность 85 - 90%. Место должно быть прохладным, например подвал, погреб или кладовка.

Какие существуют способы хранения свеклы?

Свеклу можно хранить в ящиках с песком, в мешках или ведрах, вместе с картофелем или завернутой в капустные листья. Главное - обеспечить доступ воздуха и предотвратить пересыхание.

Как правильно хранить перец, чтобы он оставался свежим?

Перец можно замораживать, сушить или консервировать. При правильной заморозке он может оставаться свежим 2 - 3 недели. Если места в холодильнике мало, сушка станет идеальным вариантом.