Буряк – одна з найпопулярніших культур в українських городах. Восени його збирають у великих обсягах, адже цей овоч є основою для борщу, салатів та зимових заготовок. Та щоб буряк не зіпсувався й залишався соковитим до весни, потрібно знати кілька правил зберігання.

Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Penn State Extension. Як правильно зберігати буряк на зиму? Підготовка буряка Після збирання коренеплоди слід ретельно перебрати. Для тривалого зберігання підходять лише цілі, неушкоджені овочі середнього розміру. Листя обрізають, залишаючи невеличкі хвостики, а землю обтрушують без миття. Умови зберігання Температура: оптимальна – від +1 до +3 градусів. Вологість: 85 – 90%, інакше буряк пересохне або, навпаки, загниє. Місце: підвал, льох або прохолодна комора.

Як правильно зберігати буряк на зиму / Фото Unsplash Способи зберігання У ящиках із піском. Буряк пересипають сухим піском, щоб овочі не торкалися один одного. У мішках чи відрах. Головне — забезпечити доступ повітря. Разом із картоплею. Буряк часто кладуть поверх картоплі – він вбирає зайву вологу й довше залишається свіжим. У капустяному листі. Деякі господині загортають буряк у великі капустяні листки, що також захищає його від пересихання. Важливі поради Iowa State University Extension радить не допускати замерзання коренеплодів. Також періодично перевіряйте запаси та прибирайте зіпсовані овочі. Як зберегти перець на зиму? Раніше ми писали, що перець можна заморожувати, сушити або консервувати для тривалого зберігання.

Якщо правильно заморозити перець, то він може залишатися свіжим 2 – 3 тижні. Однак, якщо у вас небагато місця в холодильнику, то ідеальним варіантом може бути сушіння.

