Для огородников все еще есть работа: подробный посевной календарь на декабрь 2025 года

Декабрь – это месяц, когда многие огородники уже отдыхают. Впрочем, это вовсе не значит, что все работы на открытом грунте закончились.

Многие садоводы в своей работе ориентируются на посевные лунные календари – они могут подсказать, когда лучше сажать растения, а когда почву желательно не трогать, ведь даты неблагоприятные, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moon Garden.

Что можно делать в декабре на огороде по лунному календарю?

Декабрь – это отличное время для того, чтобы выполнить некоторые посадочные и подготовительные работы. Кроме того, некоторые растения именно в декабре, после начала периода покоя, нуждаются в обрезке, а также в этом месяце в южных регионах, где климат мягче, можно проводить посадку некоторых озимых культур – чеснока, лука. Также можно сажать фруктовые деревья, если температура держится ниже нуля.

1 – 3 декабря . В целом благоприятные дни для огородничества. Можно еще обрабатывать почву, высаживать озимые культуры.

. В целом благоприятные дни для огородничества. Можно еще обрабатывать почву, высаживать озимые культуры. 4 – 7 декабря . В эти дни посадки, обработки лучше не проводить. Дни неблагоприятные для работы с землей.

. В эти дни посадки, обработки лучше не проводить. Дни неблагоприятные для работы с землей. 8 – 10 декабря . Можно высаживать озимые культуры, кроме зерновых. В целом благоприятные дни для посадки в теплице или на подоконнике листовой зелени – лука на перья, салата, укропа и тому подобное.

. Можно высаживать озимые культуры, кроме зерновых. В целом благоприятные дни для посадки в теплице или на подоконнике листовой зелени – лука на перья, салата, укропа и тому подобное. 11 декабря . В этот день можно высаживать хвойные растения и однолетники, а также сидеть луковичные и клубневые.

. В этот день можно высаживать хвойные растения и однолетники, а также сидеть луковичные и клубневые. 12 – 14 декабря . В эти дни можно смело высаживать укроп, кинзу и петрушку, а также лук на зелень и чеснок. Дни хорошо подходят для посадки лекарственных и чайных культур.

. В эти дни можно смело высаживать укроп, кинзу и петрушку, а также лук на зелень и чеснок. Дни хорошо подходят для посадки лекарственных и чайных культур. 15 – 17 декабря . Идеальное время для того, чтобы высадить листовую горчицу, руколу, чеснок и редис.

. Идеальное время для того, чтобы высадить листовую горчицу, руколу, чеснок и редис. 18 – 22 декабря . Лучше не сажать ничего на огороде и не проводить обработки. Неблагоприятные дни.

. Лучше не сажать ничего на огороде и не проводить обработки. Неблагоприятные дни. 23 – 25 декабря . В эти дни можно проверить укрытия, разобрать теплицы или парники, а также избавить о разборе теплиц и парников.

. В эти дни можно проверить укрытия, разобрать теплицы или парники, а также избавить о разборе теплиц и парников. 26 – 29 декабря . В эти дни не стоит проводить посадку озимых культур и корнеплодов. Впрочем, можно сажать листовые овощи, зерновые и тому подобное.

. В эти дни не стоит проводить посадку озимых культур и корнеплодов. Впрочем, можно сажать листовые овощи, зерновые и тому подобное. 30 – 31 декабря. Дни считаются благоприятными для посадки растений. Можно выполнять любые садово-огородные работы.

Что еще стоит знать огородникам?