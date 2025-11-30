Для городників все ще є робота: детальний посівний календар на грудень 2025

Грудень – це місяць, коли чимало городників вже відпочивають. Втім, це зовсім не значить, що усі роботи на відкритому ґрунті закінчилися.

Чимало гододників у своїй роботі орієнтуються на посівні місячні календарі – вони можуть підказати, коли краще садити рослини, а коли ґрунту бажано не чіпати, адже дати несприятливі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moon Garden.

Що можна робити у грудні на городі за місячним календарем?

Грудень – це чудовий час для того, аби виконати деякі посадкові та підготовчі роботи. Окрім того, деякі рослини саме у грудні, після початку періоду спокою, потребують обрізки, а також цього місяця у південних регіонах, де клімат м'якший, можна проводити посадку деяких озимих культур – часнику, цибулі. Також можна садити фруктові дерева, якщо температура тримається нижче нуля.

1 – 3 грудня . В цілому сприятливі дні для городництва. Можна ще обробляти ґрунт, висаджувати озимі культури.

. В цілому сприятливі дні для городництва. Можна ще обробляти ґрунт, висаджувати озимі культури. 4 – 7 грудня . В ці дні посадки, обробки краще не проводити. Дні несприятливі для роботи з землею.

. В ці дні посадки, обробки краще не проводити. Дні несприятливі для роботи з землею. 8 – 10 грудня . Можна висаджувати озимі культури, окрім зернових. В цілому сприятливі дні для посадки в теплиці чи на підвіконні листової зелені – цибулі на пір'я, салату, кропу тощо.

. Можна висаджувати озимі культури, окрім зернових. В цілому сприятливі дні для посадки в теплиці чи на підвіконні листової зелені – цибулі на пір'я, салату, кропу тощо. 11 грудня . В цей день можна висаджувати хвойні рослини та однорічники, а також сидити цибулинні й бульбові.

. В цей день можна висаджувати хвойні рослини та однорічники, а також сидити цибулинні й бульбові. 12 – 14 грудня . В ці дні можна сміливо висаджувати кріп, кінзу та петрушку, а також цибулю на зелень і часник. Дні добре підходять для посадки лікарських та чайних культур.

. В ці дні можна сміливо висаджувати кріп, кінзу та петрушку, а також цибулю на зелень і часник. Дні добре підходять для посадки лікарських та чайних культур. 15 – 17 грудня . Ідеальний час для того, аби висадити листову гірчицю, руколу, часник та редис.

. Ідеальний час для того, аби висадити листову гірчицю, руколу, часник та редис. 18 – 22 грудня . Краще не садити нічого на городі та не проводити обробки. Несприятливі дні.

. Краще не садити нічого на городі та не проводити обробки. Несприятливі дні. 23 – 25 грудня . В ці дні можна перевірити укриття, розібрати теплиці чи парники, а також позбати про розбір теплиць та парників.

. В ці дні можна перевірити укриття, розібрати теплиці чи парники, а також позбати про розбір теплиць та парників. 26 – 29 грудня . В ці дні не варто проводити посадкуозимих культур та коренеплодів. Втім, можна садити листові овочі, зернові тощо.

. В ці дні не варто проводити посадкуозимих культур та коренеплодів. Втім, можна садити листові овочі, зернові тощо. 30 – 31 грудня. Дні вважаються сприятливими для посадки рослин. Можна виконувати будь-які садово-городні роботи.

Що ще варто знати городникам?