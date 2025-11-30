Для городників все ще є робота: детальний посівний календар на грудень 2025
- Грудень – це місяць для посадкових і підготовчих робіт, включаючи обрізку деяких рослин та посадку озимих культур в південних регіонах з м'якшим кліматом.
- Посівний календар на грудень 2025 року визначає сприятливі та несприятливі дні для різних видів садово-городніх робіт, від посадки озимих культур до обробки ґрунту.
Грудень – це місяць, коли чимало городників вже відпочивають. Втім, це зовсім не значить, що усі роботи на відкритому ґрунті закінчилися.
Чимало гододників у своїй роботі орієнтуються на посівні місячні календарі – вони можуть підказати, коли краще садити рослини, а коли ґрунту бажано не чіпати, адже дати несприятливі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moon Garden.
Що можна робити у грудні на городі за місячним календарем?
Грудень – це чудовий час для того, аби виконати деякі посадкові та підготовчі роботи. Окрім того, деякі рослини саме у грудні, після початку періоду спокою, потребують обрізки, а також цього місяця у південних регіонах, де клімат м'якший, можна проводити посадку деяких озимих культур – часнику, цибулі. Також можна садити фруктові дерева, якщо температура тримається нижче нуля.
- 1 – 3 грудня. В цілому сприятливі дні для городництва. Можна ще обробляти ґрунт, висаджувати озимі культури.
- 4 – 7 грудня. В ці дні посадки, обробки краще не проводити. Дні несприятливі для роботи з землею.
- 8 – 10 грудня. Можна висаджувати озимі культури, окрім зернових. В цілому сприятливі дні для посадки в теплиці чи на підвіконні листової зелені – цибулі на пір'я, салату, кропу тощо.
- 11 грудня. В цей день можна висаджувати хвойні рослини та однорічники, а також сидити цибулинні й бульбові.
- 12 – 14 грудня. В ці дні можна сміливо висаджувати кріп, кінзу та петрушку, а також цибулю на зелень і часник. Дні добре підходять для посадки лікарських та чайних культур.
- 15 – 17 грудня. Ідеальний час для того, аби висадити листову гірчицю, руколу, часник та редис.
- 18 – 22 грудня. Краще не садити нічого на городі та не проводити обробки. Несприятливі дні.
- 23 – 25 грудня. В ці дні можна перевірити укриття, розібрати теплиці чи парники, а також позбати про розбір теплиць та парників.
- 26 – 29 грудня. В ці дні не варто проводити посадкуозимих культур та коренеплодів. Втім, можна садити листові овочі, зернові тощо.
- 30 – 31 грудня. Дні вважаються сприятливими для посадки рослин. Можна виконувати будь-які садово-городні роботи.
Що ще варто знати городникам?
Раніше ми вже розповідали, коли найкращий час для посадки хризантем. Робити це бажано за 6 – 8 тижнів до початків морозів.
Окрім того, не всі городники знають, чи можна використовувати горіхове листя для мульчування. Деякі вірять, що через нього земля стає неродючою.
Чи можна використовувати горіхове листя на городі?
Існує думка, що горіхове листя може робити землю неродючою через вміст юглону. Важливо враховувати це при його використанні для мульчування на городі.