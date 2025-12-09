Добавьте эту специю в воду для мытья полов: дом начнет празднично пахнуть
- Корица используется для ароматизации помещений и имеет антибактериальные свойства, помогающие в уборке пола.
- Для создания ароматного раствора достаточно добавить молотую корицу, палочку корицы или эфирное масло в ведро с теплой водой.
Ароматную специю корицу большинство из нас ассоциирует с выпечкой, однако современные хозяйки начали использовать ее не только на кухне. Корица уже некоторое время завоевывает популярность вместо химических моющих средств.
С появлением профессиональных жидкостей для уборки, о корице забыли, но именно ее когда-то использовали для ароматизации помещений и защиты от микробов, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Читайте также Надо ли стирать новую одежду после покупки: узнайте ответ
Как корица улучшит мытье полов?
Насыщенный запах корицы и ее антибактериальные свойства способны подавлять рост бактерий, поэтому именно эта ароматная специя подходит для легкой уборки и устранения неприятных запахов.
Использовать корицу можно на ламинате, керамике или лакированном паркете. А вот для светлых каменных поверхностей специя не подходит, потому что может оставить легкий коричневый оттенок.
Корица улучшает запах после мытья пола / Фото Pexels
Специалисты советуют использовать корицу для помещений, где живут дети или домашние животные, поскольку специя не оставляет резкого химического запаха и не раздражает дыхательные пути, обеспечивая ощущение чистоты и уюта.
Как сделать раствор с корицей?
Можно выбрать молотую корицу. Нужно лишь добавить небольшое количество специи в ведро с теплой водой. Также подойдет палочка корицы, которая сделает воду намного ароматнее. Еще один вариант – эфирное масло корицы. Несколько капель создадут интенсивный аромат и усилят очищающие свойства.
Водой с корицей нужно лишь раз помыть пол нужно лишь раз помыть пол, без повторного очищения. Когда поверхность высохнет, в доме останется теплый аромат. Такой раствор идеально подойдет для еженедельной уборки.
А еще специалисты рассказали интересный трюк для свежести комнаты, не требующий пылесоса. В новый мешок нужно положить щепотку молотой корицы. Когда начнете пылесосить, то поток воздуха разнесет приятный аромат по всей комнате.
Чтобы поддерживать пол чистым, снимайте обувь в помещении и мойте лапы домашних любимцев после прогулки, пишет Real Simple. Используйте коврики у входов и быстро решайте проблемы с пятнами. Если пятно длительное время будет оставаться на полу, то впоследствии отмыть его будет крайне трудно.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Чистите грязную посуду и проверяйте посудомоечную машину ежедневно, чтобы избежать неприятных запахов и бактерий.
Блогер Шантель Мила порекомендовала простую пасту из пищевой соды, моющего средства и воды для очистки духовок и плит.
Частые вопросы
Какую роль играет корица в уборке помещений?
Корица используется для ароматизации помещений и защиты от микробов благодаря своим антибактериальным свойствам. Она помогает устранить неприятные запахи и является безопасной для использования в помещениях, где живут дети или домашние животные.
Как правильно использовать корицу для мытья полов?
Для мытья пола можно использовать молотую корицу, добавляя ее в теплую воду, или палочки корицы для более насыщенного аромата. Также можно использовать эфирное масло корицы. Водой с корицей нужно лишь раз помыть пол, после чего останется теплый аромат.
Есть ли ограничения в использовании корицы для разных поверхностей?
Корица подходит для использования на ламинате, керамике или лакированном паркете, но ее не рекомендуется использовать на светлых каменных поверхностях, поскольку она может оставить легкий коричневый оттенок.