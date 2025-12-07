Уборка дома – это задача, которая не вызывает восторга у большинства людей, особенно когда говорится о генеральной уборке дома, на которую нужно потратить по крайней мере несколько часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

К счастью, долгой уборки можно избежать, если чистить некоторые вещи ежедневно.

Что нужно убирать каждый день?

Грязная посуда

Мало кто хочет мыть посуду после ужина – но эта задача все же может сэкономить немало времени. И если вы готовы выполнить всего одну задачу по уборке за день, это должно быть именно мытье посуды. Вы точно хотите избавиться в своем доме всего, что привлекает муравьев, бактерии и создает неприятные запахи.

Также следует ежедневно проверять на наличие остатков пищи и грязи и вашу посудомоечную машину, пишет Southern Living.

Пол

Ежедневное подметание или пылесос может казаться чрезмерным, и это простая задача сразу же делает дом чище без больших усилий. Особенно хорошей идеей это будет в случае, если вы имеете детей, домашних любимцев или аллергии.

Купи одежды на полу

Ничто не создает более хаотичного впечатления от комнаты, как кучи грязной одежды на полу. К счастью, разобраться с ней можно за считанные минуты. Сбросьте всю грязную посуду в корзину для белья, а если она чистая – сложите ее и верните на полки.

Бумаги

Куча нежелательной почты, рекламы и квитанций может выглядеть очень неопрятно. И многие люди оставляют все эти бумаги в коридоре, позволяя им накапливаться и создавать беспорядок. Быстро просмотрите бумаги и выбросьте все лишнее. Остальные же сложите в соответствующую полку.

Кровать

Незастеленная кровать сразу создает беспорядок в спальне. Поэтому очень важно взять за привычку застилать ее сразу же после пробуждения. Это небольшие хлопоты, занимающие менее минуты, но сразу же добавляют опрятности дому.

