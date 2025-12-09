С появлением профессиональных жидкостей для уборки, о корице забыли, но именно ее когда-то использовали для ароматизации помещений и защиты от микробов, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как корица улучшит мытье полов?

Насыщенный запах корицы и ее антибактериальные свойства способны подавлять рост бактерий, поэтому именно эта ароматная специя подходит для легкой уборки и устранения неприятных запахов.

Использовать корицу можно на ламинате, керамике или лакированном паркете. А вот для светлых каменных поверхностей специя не подходит, потому что может оставить легкий коричневый оттенок.



Корица улучшает запах после мытья пола / Фото Pexels

Специалисты советуют использовать корицу для помещений, где живут дети или домашние животные, поскольку специя не оставляет резкого химического запаха и не раздражает дыхательные пути, обеспечивая ощущение чистоты и уюта.

Как сделать раствор с корицей?

Можно выбрать молотую корицу. Нужно лишь добавить небольшое количество специи в ведро с теплой водой. Также подойдет палочка корицы, которая сделает воду намного ароматнее. Еще один вариант – эфирное масло корицы. Несколько капель создадут интенсивный аромат и усилят очищающие свойства.

Водой с корицей нужно лишь раз помыть пол нужно лишь раз помыть пол, без повторного очищения. Когда поверхность высохнет, в доме останется теплый аромат. Такой раствор идеально подойдет для еженедельной уборки.

А еще специалисты рассказали интересный трюк для свежести комнаты, не требующий пылесоса. В новый мешок нужно положить щепотку молотой корицы. Когда начнете пылесосить, то поток воздуха разнесет приятный аромат по всей комнате.

Чтобы поддерживать пол чистым, снимайте обувь в помещении и мойте лапы домашних любимцев после прогулки, пишет Real Simple. Используйте коврики у входов и быстро решайте проблемы с пятнами. Если пятно длительное время будет оставаться на полу, то впоследствии отмыть его будет крайне трудно.

Какие еще лайфхаки стоит знать?