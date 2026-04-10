На самом деле на урожай влияет выбор рассады, говорится на ютуб-канале "Зеленая планета". Лучше всего проживается рассада возрастом 50 – 55 дней. Переросшая рассада плохо адаптируется и дает слабый урожай.

Читайте также Когда лучше сажать картофель - до или после Пасхи: совет от дачников

Как вырастить крупные и сочные помидоры?

Достаточное количество света формирует крепкие и толстые стебли. Выбирая сорта, стоит ориентироваться не только на внешний вид плодов, но и на их вкус.

Чтобы растение не тратило силы только на зеленую массу, ее нужно формировать. Лишние листья следует убирать, поскольку главная цель – это сформировать ресурсы на формирование плодов. Если же стебель уже достаточно крепкий, нужны азотные дополнительные подкормки.

После высадки растениям нужно время на адаптацию – примерно неделю. Когда кусты начинают активно расти, их можно подкормить азотными удобрениями – настоем коровяка или травы.

Главным фактором вкуса помидоров считается правильный полив. На этапе созревания нельзя чрезмерно увлажнять почву, поскольку от этого плоды становятся водянистыми и кислыми.

Также для сладости помидорам необходим калий. Самый простой и доступный вариант – древесная зола. Дополнительно можно замульчировать почву соломой или сеном, чтобы сохранить влагу, защитить корни от перегрева и сдержать рост сорняков.

Как уберечь томаты от фитофторы?

Фитофтора – это одна из самых опасных болезней для томатов, которая может быстро уничтожить урожай, поэтому главное – это профилактика.

Еще перед посадкой нужно обработать семена и почву специальными средствами. Если же болезнь уже появилась, то пораженные кусты нужно сразу удалить и уничтожить, чтобы инфекция не распространилась на другие растения.

Как выращивать помидоры: смотрите видео

Обратите внимание, что посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей, пишет Express. Огородникам рекомендуют избегать выращивания помидоров вблизи картофеля и фенхеля, которые могут негативно влиять на их рост.

Что еще стоит знать дачникам?