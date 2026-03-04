Все, что нужно сделать – это положить ее в пакет с овощами или в герметичный контейнер, пишет NV Food. Здесь следует знать, что сработает только металл, а пластик или дерево не подойдут.

Какое влияние имеет ложка на хранение огурцов?

Металл помогает сглаживать температурные колебания. Именно из-за резких перепадов температуры огурцы портятся. На это влияет постоянное открывание дверцы холодильника. Металлическая ложка компенсирует перепады, поэтому сохраняет прохладу рядом с овощами. Набор столовых ложек можно заказать на одном из крупнейших маркетплейсов Украины.

Впрочем, только одной ложки мало, чтобы огурцы дольше оставались свежими. Стоит еще обратить внимание на размещение и влажность.

Огурцы не любят сильного холода, потому что начинают сразу перемерзать и поэтому становятся мягкими. Именно поэтому их следует держать на самой высокой полке, поскольку на ней фиксируется самая высокая температура.



Металлическая ложка улучшит хранение овощей / Фото Unsplash

В общем овощи рекомендуется не мыть перед использованием. Но если хочется их держать в холодильнике помытыми, нужно сначала хорошо высушить. Достаточно лишь немного подержать на тарелке, чтобы стекла вода, а потом обернуть бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу.

Один влажный огурец может привести к гниению всех остальных, поэтому хранить их в холодильнике надо только сухими. Специалисты также советуют брать из холодильника только то количество огурцов, которое необходимо для приготовления. Пакет с овощами в теплой кухне, а потом снова в холодильнике – приведет к нежелательному температурному колебанию.

Дачникам, которые готовятся к посадке огурцов, следует знать несколько секретов, пишет Interia Kobieta. Огурцы лучше всего растут на хорошо освещенных участках в щелочной или почти нейтральной почве, богатой гумусом. Стоит избегать посадки огурцов рядом с картофелем и помидорами, отдавая предпочтение соседству с бобовыми, укропом и чесноком.

Какие еще советы стоит знать?