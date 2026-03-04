Все, що потрібно зробити – це покласти її в пакет з овочами чи в герметичний контейнер, пише NV Food. Тут слід знати, що спрацює лише метал, а пластик чи дерево не підійдуть.

Читайте також Покладіть фольгу в морозилку: маловідомий трюк, який зменшує споживання енергії

Який вплив має ложка на зберігання огірків?

Метал допомагає згладжувати температурні коливання. Саме через різкі перепади температури огірки псуються. На це впливає постійне відкривання дверцят холодильника. Металева ложка компенсує перепади, тож зберігає прохолоду поруч з овочами. Набір столових ложок можна замовити на одному з найбільших маркетплейсів України.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Втім, лише однієї ложки замало, щоб огірки довше залишалися свіжими. Варто ще звернути увагу на розміщення й вологість.

Огірки не люблять сильного холоду, бо починають зразу перемерзати й тому стають м’якими. Саме тому їх варто тримати на найвищій полиці, оскільки на ній фіксується найвища температура.



Металева ложка покращить зберігання овочів / Фото Unsplash

Загалом овочі рекомендовано не мити перед використанням. Та якщо хочеться їх тримати в холодильнику помитими, потрібно спочатку добре висушити. Достатньо лише трохи потримати на тарілці, щоб стекла вода, а тоді обгорнути паперовим рушником, щоб увібрати зайву вологу.

Один вологий огірок може призвести до гниття усіх інших, тому зберігати їх у холодильнику треба лише сухими. Фахівці також радять брати з холодильника лише ту кількість огірків, яка необхідна для приготування. Пакет з овочами в теплій кухні, а потім знову в холодильнику – призведе до небажаного температурного коливання.

Дачникам, які готуються до посадки огірків, слід знати кілька секретів, пише Interia Kobieta. Огірки найкраще ростуть на добре освітлених ділянках в лужному або майже нейтральному ґрунті, багатому на гумус. Варто уникати посадки огірків поруч з картоплею та помідорами, віддаючи перевагу сусідству з бобовими, кропом і часником.

Які ще поради варто знати?