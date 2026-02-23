Молоко – это не просто напиток; это универсальное средство, которое не только прекрасно подпитывает растения, но и имеет противогрибковые и пестицидные свойства – и опытные дачники используют их уже давно, пишет The Spruce.

Зачем опрыскивать рассаду молоком?

Для человека молоко полезным делают наличие в нем кальция и витаминов группы B – и растения в этом не слишком сильно отличаются от людей. Кальций – это источник роста растений, но также он помогает избежать гниения цветов. Очень часто от этого состояния страдают тыквы, перцы и помидоры.

Молоко часто используют для успешной борьбы и с популярными болезнями, что часто поражают садовые растения – например, для лечения мучнистой росы. Впрочем, оно, конечно же, не является панацеей, и использовать его в уходе за растениями следует с умом, пишет Gardening Know How.

Слишком большое количество молока легко приведет к гибели всего растения из-за наличия бактерий в напитках, а также проблемы вызывает жир в цельном молоке. А вот обезжиренное молоко может угрожать появлением черной или мягкой гнили.

Как правильно использовать молоко для ухода за растениями?

Любой вид молока можно использовать в саду – свежее, протерминированное, порошковое или даже сгущенное. Впрочем, его нужно правильно развести водой – наполовину. Только в таком случае молоко принесет пользу рассаде, а не уничтожит ее.

Залейте смесь в бутылку с распылителем и опрыскайте листья рассады. Если через полчаса на них все еще остается жидкость, ее следует протереть влажной тряпкой. Если этого не сделать, вы рискуете развитием грибкового заболевания.

Также молочную смесь можно использовать и непосредственно для полива рассады, но не очень часто.

Что еще нужно знать дачникам?