Правильные растения обеспечат более обильный урожай, пишет Interia Kobieta. Чеснок выделяет фитонциды, которые подавляют рост бактерий и грибков, а еще дезориентируют насекомых, питающихся листьями и корнями. Благодаря этому, растения растущие рядом, менее благоприятны к болезням.

С чем надо сажать чеснок?

Некоторые декоративные растения и травы действуют как природные защитники сада. Бархатцы и цикорий помогают уменьшить распространение луковой мухи – одного из самых опасных вредителей чеснока. Настурции отпугивают блошек и нематод, защищая корневую систему.



Чеснок рядом с другими овощами начнет лучше расти / Фото Pexels

Чеснок можно посадить рядом с розами. Его запах способен отпугнуть тлю, слизней и муравьев, а также снизить риск грибковых заболеваний. Среди трав хорошо подойдет чабер и ромашка, которые способствуют росту растений и усиливают их аромат. Рута, посажена по краям грядок, может отпугнуть мух, а тысячелистник привлечет опылителей в саду.

Какие овощи лучше всего подходят к чесноку?

Чеснок хорошо растет рядом со многими овощами. Морковь будет защищена от тли и мух, зато поможет вырасти более рыхлым головкам чеснока. Помидоры, перец и баклажаны, посаженные рядом с ней будут менее подвержены грибковым инфекциям и приобретут лучший вкус.

Отличным выбором станет салат и шпинат, так как имеют схожие требования и способны выращиваться на одной грядке. Чеснок отпугнет слизней, а листовая зелень затенит почву и уменьшит рост сорняков.

Также дачники советуют сочетать чеснок с клубникой. Овощи защитят ее от болезней и вредителей, а посаженный чеснок рядом с картофелем и хреном – отпугнет колорадских жуков и улучшит качество урожая.

Как хранить чеснок?

Чеснок следует хранить в прохладном, сухом месте с минимальной влажностью и слабым освещением, чтобы предотвратить прорастание или гниение, пишет The Mirror. Можно хранить чеснок, заливая его растительным маслом или пересыпая солью, чтобы продлить его свежесть до конца зимы.

Какие еще советы стоит знать?