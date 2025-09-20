Цветение гортензий напрямую зависит от того, как эти кусты перенесут зимние холода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И для того, чтобы цветение было максимально пышным, садоводов призывают прямо сейчас выполнить одну очень простую работу.

Что делать, чтобы гортензии цвели очень пышно?

С приближением прохладной погоды многие цветоводы забывают о своем летнем саду – а зря, ведь сейчас он также нуждается в уходе. Если вы хотите, чтобы он снова радовал цветением в следующем году, есть одна задача, которую нужно выполнить уже сейчас.

Лучший способ обеспечить пышное цветение гортензий – это обрезать сухие цветы уже сейчас. Большинство гортензий цветут на молодых ветвях, а не на старых, и поэтому они получат немалую пользу от обрезки сейчас, до наступления зимы.

Первое, что нужно сделать – это удалить засохшие и отцветшие цветы, а уже тогда переходить к обрезке. Кусту нужно придать форму, разделяя ветви, что переплелись, и удаляя больные и сухие части куста. Только растение перейдет в состояние покоя – это может быть в конце зимы или в начале весны, нужно провести еще одну тщательную обрезку.



С гортензии нужно удалить сухие цветы / Фото Pexels

Это может показаться чрезмерным, но это будет гарантировать, что ваша гортензия будет цвести пышнее весной. Нужно удалять примерно треть общей массы растения, чтобы стимулировать рост новой древесины. Но если удалите больше, чем треть, вам нужно будет подготовиться к меньшему количеству весенних и летних цветов.

Но есть и еще одна задача, которую садоводам стоит выполнить с гортензией до наступления зимы – и это укрытие растения, пишет Agromarket. Несмотря на то, что в Украине редко случаются достаточно сильные морозы, чтобы вызвать гибель гортензии, пренебрегать этой задачей все же не стоит. Даже некритических температур достаточно, чтобы повредить молодые побеги и снизить качество цветения.

В сентябре нужно начать удалять нижние листья – продвигаясь от низа куста к его верхушке. В середине сентября внесите под кусты фосфорно-калийные удобрения, а тогда сделайте последний полив.

Уже тогда можно утеплить гортензию на зиму.

