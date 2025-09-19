Очистить газон от опавших листьев лучше и полезнее для сада благодаря кошению, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Листья могут стать естественным удобрением, мульчей и защитой для почвы.

Как правильно собирать осенние листья?

Опавшие листья довольно полезны для сада. Когда они разлагаются, то наделяют почву питательными и органическими веществами, укрепляя газон и способствуя улучшенному качеству почвы.

Интересный факт, впрочем листья способны способствовать развитию полезных насекомых, создает естественную изоляцию, помогает удерживать влагу и регулирует температуру почвы.

Лучший эффект будут иметь именно измельченные листья, поэтому рекомендуется использовать газонокосилку. Измельченные листья быстрее разлагаются и могут прекрасно использоваться как мульча для клумб или грядок.



Опавшие листья являются полезными для сада / Фото Pexels

Мульчированные листья хорошо подавляют сорняки, поэтому их можно разбросать по грядкам. Кроме того, такая мульча начнет обогащать почву органическими веществами. Разбросанные листья в осеннее время весной станут естественным компостом.

Что можно делать с опавшими листьями?

Сухими листьями можно укрыть многолетние растения – хризантемы, гортензии и розы, пишу Agromarket. Листья помогут цветам пережить зиму. Небольшую часть листьев можно оставить под забором или где-то в уголках сада, где растут кустарники. В таких местах живут ежи, поэтому в осенних листьях смогут перезимовать.

