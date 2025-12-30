Без брызг и пятен: повар показал, как почистить гранат за 15 секунд

Зимой украинцы активно покупают в супермаркетах мандарины и гранат, которые богаты витаминами. Но если с мандаринами у нас не возникает никаких трудностей, то гранат мы часто обходим из-за нежелания его чистить.

Если знать один гениальный секрет, то гранат удастся идеально почистить за 20 секунд, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток повара Анатолия Добровольского.

Как быстро почистить гранат?

Для быстрой очистки нужно ножом сделать надрезы вокруг хвостика плода так, чтобы образовался квадрат. Тогда надо аккуратно снять часть кожуры и сделать еще четыре надреза – по одному в каждом из углов граната.

Далее легкими движениями надо разделить плод на дольки и убрать белую серединку. Такой способ поможет зернышкам легко отделиться, а руки при этом останутся чистыми.

Быстрый способ чистки граната: смотрите видео

Специалисты советуют покупать тяжелый гранат с суховатой кожурой. Он должен быть без вмятин и мягких участков. Для удобства после основной очистки гранат можно поместить в обычный целлофановый пакет и раскрыть его немного руками, а потом постучать ложкой по внешней стороне каждой частицы. Благодаря этому трюку зернышки легко отделятся и выпадут в пакет.

Гранат является достаточно полезным. В нем содержится витамин К, витамин В5, медь и калий. Фрукт прекрасно поддерживает иммунитет и улучшает пищеварение. Можно употреблять зернышки, пить гранатовый сок или добавлять фрукт в различные салаты.

Блогер Елена Гордиенко также рассказала интересный лайфхак, но связанный с зеленью. Она советует промыть ее холодной водой, встряхнуть, завернуть в салфетку, затем увлажнить бумажное полотенце холодной водой и положить в контейнер с открытым пространством для воздуха. Этот метод позволяет сохранять зелень свежей до 3 недель, регулярно обновляя салфетку и убирая пожелтевшие веточки.

