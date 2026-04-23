Дельфиниум отличается среди других цветов, поскольку его стебли могут достигать до двух метров в высоту, пишет Interia Kobiaeta.

Чем особенный дельфиниум?

Уже с начала июня до конца августа на его жестких стеблях появляются цветы синего, белого, розового, фиолетового и красного цветов. Дачники любят растение, поскольку оно хорошо переносит морозы и засуху, требует минимального ухода и может расти на одном месте несколько лет.

Для удачного роста нужно лишь обеспечить дельфиниуму солнечное место на клумбе. Участок должен быть таким, чтобы растение получало не менее 8 часов непрерывного солнца в течение дня.

Посадить живокость несложно. Рассаду можно сажать на основное место уже в апреле или мае. Почва должна быть хорошо дренированной с нейтральным или слабощелочным pH.



Дачники советуют выкопать яму вдвое глубже корневого кома, заполнить дно до половины компостом, смешанным с рыхлой почвой, а потом посадить растение.

Для дельфиниума очень важным является полив, который применяют после посадки, а потом только тогда, когда сухая погода. Старые растения уже не нуждаются в поливе, потому что имеют глубокую корневую систему.

В начале вегетационного периода дельфиниум следует подкормить комплексными удобрениями. Даже одна доза весной даст хороший старт перед цветением.

Дополнительно дельфиниумы стоит обеспечить опорами, поскольку порывы ветра могут сломать их стебли. Уже после цветения стебли растений нужно обрезать на 10 сантиметров над землей. Эти простые советы помогут получить второе цветение уже в сентябре.

К слову, красивый цветок дельфиниум стал главным растением 2026 года, пишет Gardening Know How. А все из-за его уникального голубого цвета, который является самым редким в растительном мире. Дельфиниумы имеют много разных оттенков, однако именно голубой считается самым популярным.

