Если вы сжигаете только необработанную древесину, то пепел из камина имеет немало полезных свойств, пишет Martha Stewart. Он может абсорбировать запахи, обогащать почву и быть полезным против падения на льду.

Как использовать пепел из камина?

Очистка стекла камина

Сажа на стекле камина часто портит его вид, поэтому для очистки достаточно лишь смочить тряпку водой, погрузить в сухую золу и круговыми движениями протереть стекло. Именно древесная зола прекрасно справится с очисткой стекла от копоти.

Натуральное удобрение для растений

В золе содержится калий и другие полезные минералы для сада и комнатных растений. Дачники советуют наносить золу тонким слоем и в достаточно умеренном количестве.

Поглотитель неприятного запаха

Древесная зола хорошо впитывает неприятные запахи, аналогично как сода. Нужно только поставить ее в открытую емкость в кладовой, возле мусорного ведра или во влажном подвале.



Пепел может поглотить плохой запах / Фото Pexels

Средство для чистки

Пепел в сочетании с водой превращается в мягкую очистительную пасту, которая подойдет для металлических поверхностей, керамики или гриль-решеток.

Тушение пепла на природе

Благодаря пеплу можно потушить огонь на природе. Он перекрывает доступ кислорода и душит дар. Нужно лишь обильно засыпать пеплом жар.

Лучшее сцепление на льду

Вместо соли или песка – дорожки, лестницы или тротуары можно посыпать пеплом вместо соли или песка. Он улучшает сцепление и уменьшает риск скольжения.

Чистка гриля

Вместо агрессивных моющих средств стоит воспользоваться пеплом. Его только надо развести с водой и осторожно протереть решетки, а потом хорошо промыть.

Чем согреть комнату в морозы?

Использование термоштор или жалюзи с теплоизоляционной подкладкой может уменьшить потери тепла до 30%, пишет Express. Добавление термоподкладки к уже имеющимся шторам или выбор многослойных моделей может эффективнее блокировать сквозняки. Их следует применять в зимнее время, когда на улице минусовая температура.

Какие еще советы следует знать?