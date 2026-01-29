Если вы сжигаете только необработанную древесину, то пепел из камина имеет немало полезных свойств, пишет Martha Stewart. Он может абсорбировать запахи, обогащать почву и быть полезным против падения на льду.
Читайте также Камин начнет работать на полную мощность: 5 методов для получения лучшего тепла
Как использовать пепел из камина?
Очистка стекла камина
Сажа на стекле камина часто портит его вид, поэтому для очистки достаточно лишь смочить тряпку водой, погрузить в сухую золу и круговыми движениями протереть стекло. Именно древесная зола прекрасно справится с очисткой стекла от копоти.
Натуральное удобрение для растений
В золе содержится калий и другие полезные минералы для сада и комнатных растений. Дачники советуют наносить золу тонким слоем и в достаточно умеренном количестве.
Поглотитель неприятного запаха
Древесная зола хорошо впитывает неприятные запахи, аналогично как сода. Нужно только поставить ее в открытую емкость в кладовой, возле мусорного ведра или во влажном подвале.
Пепел может поглотить плохой запах / Фото Pexels
Средство для чистки
Пепел в сочетании с водой превращается в мягкую очистительную пасту, которая подойдет для металлических поверхностей, керамики или гриль-решеток.
Тушение пепла на природе
Благодаря пеплу можно потушить огонь на природе. Он перекрывает доступ кислорода и душит дар. Нужно лишь обильно засыпать пеплом жар.
Лучшее сцепление на льду
Вместо соли или песка – дорожки, лестницы или тротуары можно посыпать пеплом вместо соли или песка. Он улучшает сцепление и уменьшает риск скольжения.
Чистка гриля
Вместо агрессивных моющих средств стоит воспользоваться пеплом. Его только надо развести с водой и осторожно протереть решетки, а потом хорошо промыть.
Чем согреть комнату в морозы?
Использование термоштор или жалюзи с теплоизоляционной подкладкой может уменьшить потери тепла до 30%, пишет Express. Добавление термоподкладки к уже имеющимся шторам или выбор многослойных моделей может эффективнее блокировать сквозняки. Их следует применять в зимнее время, когда на улице минусовая температура.
Какие еще советы следует знать?
Современные электроодеяла можно подключать к павербанкам и быстро нагреваются, обеспечивая тепло в холодные утра или вечера.
Чтобы разогреть пищу без электроэнергии, можно использовать кастрюлю с водой и ситечко на газовой плите, накрыв сито крышкой для быстрого нагрева.