Морозильная камера часто намерзает из-за попадания теплого воздуха снаружи, пишет Express. Часто это происходит из-за поврежденного уплотнителя и плохого закрытия дверцы.

Как разморозить морозилку?

Некоторые прибегают к размораживанию морозилки крайне радикальным методом, используя молоток или нож для скалывания льда. Впрочем, такой способ может только навредить и даже привести к поломке, когда повредится фреон.

Для быстрого размораживания морозилки нужен фен для волос. Нужно включить в нем горячий воздух и поднести к морозилке, направляя струю горячего воздуха примерно 10 минут. После этого морозильной камере надо дать немного постоять, чтобы лед успел растаять до конца.

Прогревать участки феном надо равномерно и не держать его длительное время в одном месте, потому что можно перегреть определенный участок.



Быстрый способ размораживания морозилки / Фото Pinterest

Есть еще и другой способ – применение кастрюли с теплой водой. Емкость надо положить на каждую полочку. Температура воды должна быть примерно 40 – 45 градусов. Чтобы процесс был быстрым, ее надо регулярно менять.

Но если вы не спешите с размораживанием, то можно воспользоваться старым и проверенным методом – выключением морозильной камеры на ночь с открытой дверцей.

Зачем в холодильнике держать туалетную бумагу?

Туалетная бумага в холодильнике действует как абсорбент, впитывая влагу и нейтрализуя запахи без химии, сообщает TikTok Irysik3076. Один рулон туалетной бумаги можно использовать 2–3 недели, после чего его заменяют. Бумага поглощает избыточную влагу, которая чаще всего появляется из-за овощей, открытые блюда, кастрюли без крышек.

Какие еще советы стоит знать?