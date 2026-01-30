Морозильная камера часто намерзает из-за попадания теплого воздуха снаружи, пишет Express. Часто это происходит из-за поврежденного уплотнителя и плохого закрытия дверцы.
Как разморозить морозилку?
Некоторые прибегают к размораживанию морозилки крайне радикальным методом, используя молоток или нож для скалывания льда. Впрочем, такой способ может только навредить и даже привести к поломке, когда повредится фреон.
Для быстрого размораживания морозилки нужен фен для волос. Нужно включить в нем горячий воздух и поднести к морозилке, направляя струю горячего воздуха примерно 10 минут. После этого морозильной камере надо дать немного постоять, чтобы лед успел растаять до конца.
Прогревать участки феном надо равномерно и не держать его длительное время в одном месте, потому что можно перегреть определенный участок.
Быстрый способ размораживания морозилки / Фото Pinterest
Есть еще и другой способ – применение кастрюли с теплой водой. Емкость надо положить на каждую полочку. Температура воды должна быть примерно 40 – 45 градусов. Чтобы процесс был быстрым, ее надо регулярно менять.
Но если вы не спешите с размораживанием, то можно воспользоваться старым и проверенным методом – выключением морозильной камеры на ночь с открытой дверцей.
Зачем в холодильнике держать туалетную бумагу?
Туалетная бумага в холодильнике действует как абсорбент, впитывая влагу и нейтрализуя запахи без химии, сообщает TikTok Irysik3076. Один рулон туалетной бумаги можно использовать 2–3 недели, после чего его заменяют. Бумага поглощает избыточную влагу, которая чаще всего появляется из-за овощей, открытые блюда, кастрюли без крышек.
Какие еще советы стоит знать?
Картон можно использовать для дополнительной теплоизоляции, вырезая стельки или создавая экраны для окон.
Пепел из камина можно использовать для очистки стекла, натурального удобрения, поглощения запахов, чистки поверхностей, тушения огня и улучшения сцепления на льду.