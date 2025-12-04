Этой зимой надо наклеить пищевую пленку на окна: почему так действительно надо сделать

Большинство из нас знают различные лайфхаки для сохранения тепла дома, впрочем есть еще один совет, который может удивить. Обычная пищевая пленка может стать спасителем в зимнее время.

Бюджетный материал, который мы используем для заворачивания пищи на кухне, может помочь сохранить тепло в доме и даже снизить расходы на электроэнергию, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем пищевую пленку клеить на окна?

Уже в начале декабря ощущается значительный холод, а впереди нас еще ждет три полноценных месяца зимы. Чтобы хоть немного уменьшить счета, стоит воспользоваться интересным трюком с пищевой пленкой.

Она способна выполнять роль дополнительной изоляции. И это подтверждают не только пользователи, которые попробовали такой лайфхак у себя дома, но и эксперты. Чаще всего дома теряют тепло через окна, а вот создание дополнительного воздушного барьера помогает удержать тепло внутри.

Все, что нужно сделать – это наклеить на рамы тонкую прозрачную пленку. Это можно легко сделать самостоятельно. Пищевая пленка формирует тонкую воздушную прослойку, которая уменьшает сквозняки. Особенно такое действие я полезной в домах без стеклопакета.



Эксперты говорят, что через окна теряется до 20% тепла, поэтому даже такое незначительное решение может дать заметный результат.

Также дополнительно на окнах стоит повесить тяжелые шторы, жалюзи и загерметизировать щели. Кроме того, есть специальная оконная пленка. Она похожа на плотную пищевую пленку, но создана специально для утепления. Ее нужно наклеить на раму с помощью двустороннего скотча, а потом прогреть феном, чтобы пленка натянулась и образовала плотный изоляционный барьер.

Эти советы довольно полезны, потому что качественная оконная пленка способна вернуть до 30% тепла обратно в помещение, а стоит вполне немного.

Сохранить тепло дома можно благодаря еще одному важному совету, пишет Martha Stewart. Эксперты советуют уменьшать температуру отопления на 10 градусов вместо полного выключения, когда вы уходите из дома. Полное выключение отопления может привести к замерзанию труб, накопления влаги и повреждения системы, что сокращает ее срок службы.

Какие есть полезные советы на зиму?