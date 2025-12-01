Специалисты по пожарной безопасности рассказали, что стоит обратить внимание на определенные вещи дома, которые помогут предотвратить распространенные опасности, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Что может привести к пожару дома?

Переносные обогреватели

Главный пожарный инспектор Тодд Ганчинсон отметил, что именно переносные обогреватели вызывают половину всех пожаров, связанных с отоплением. Ставить их нужно только на ровную и негорючую поверхность, а минимум метр вокруг обогревателя надо оставлять свободное пространство.

Обогреватели нельзя подключать через удлинители – только прямо в розетку. И запомните главное правило: выключайте обогреватель, как идете спать или выходите из дома.

Высохшая рождественская елка

Если живая елка создает атмосферу праздника, то высохшее дерево может вспыхнуть за секунды. Специалисты советуют держать елку подальше от источников тепла и регулярно ее поливать, чтобы ветви не пересыхали.

После завершения праздников дерево надо утилизировать в пункт сбора, а не бросать просто возле помойки.

Перегруженные удлинители

Большое количество соединенных проводов может перегреться. Именно поэтому в удлинитель нельзя включать более трех комплектов лампочек.



Не стоит перегружать удлинитель / Фото Freepik

Воспламенение жира

Перед тем, как жарить пищу, сковородку с маслом надо хорошо разогреть, но мало кто знает, что перегретое масло мгновенно возгорается. Эксперты советуют никогда не оставлять сковородку без присмотра.

Загрязненный дымоход

Камин надо чистить каждый сезон, а если этого не делать, то в дымоходе накопится креозот – легковоспламеняющееся вещество. Именно оно является причиной внезапных возгораний в дымоходах.

К слову, большинство повреждений кабелей возникает из-за физической нагрузки, особенно в области разъема. Блогерка Диана Гологовец рассказала, что их нужно правильно хранить, обматывая вокруг вилки и фиксируя конец в специальных отверстиях. Шнуры не запутываются, не ломаются у основания и всегда остаются в опрятном виде.

