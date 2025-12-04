Цієї зими треба наклеїти харчову плівку на вікна: чому так справді треба зробити

Більшість з нас знають різноманітні лайфхаки для збереження тепла вдома, втім є ще одна порада, яка може здивувати. Звичайна харчова плівка може стати рятівником у зимову пору.

Бюджетний матеріал, який ми використовуємо для загортування їжі на кухні, може допомогти зберегти тепло в оселі та навіть знизити витрати на електроенергію, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Навіщо харчову плівку клеїти на вікна?

Вже на початку грудня відчувається значний холод, а попереду нас ще чекає три повноцінні місяці зими. Щоб хоч трохи зменшити рахунки, варто скористатися цікавим трюком з харчовою плівкою.

Вона здатна виконувати роль додаткової ізоляції. І це підтверджують не лише користувачі, які спробували такий лайфхак у себе вдома, але й експерти. Найчастіше будинки втрачають тепло через вікна, а от створення додаткового повітряного бар'єра допомагає утримати тепло всередині.

Все, що потрібно зробити – це наклеїти на рами тонку прозору плівку. Це можна легко зробити самостійно. Харчова плівка формує тонкий повітряний прошарок, який зменшує протяги. Особливо така діє я корисною у будинках без склопакета.



Харчова плівка зберігає тепло / Фото Pexels

Експерти кажуть, що через вікна втрачається до 20% тепла, тому навіть таке незначне рішення може дати помітний результат.

Також додатково на вікнах варто повісити важкі штори, жалюзі та загерметизувати щілини. Окрім того, є спеціальна віконна плівка. Вона схожа на щільну харчову плівку, але створена спеціально для утеплення. Її потрібно наклеїти на раму за допомогою двостороннього скотчу, а тоді прогріти феном, щоб плівка натягнулася й утворила щільний ізоляційний бар’єр.

Ці поради є доволі корисними, бо якісна віконна плівка здатна повернути до 30% тепла назад у приміщення, а коштує цілком небагато.

Зберегти тепло вдома можна завдяки ще одній важливій пораді, пише Martha Stewart. Експерти радять зменшувати температуру опалення на 10 градусів замість повного вимкнення, коли ви йдете з дому. Повне вимикання опалення може призвести до замерзання труб, накопичення вологи та пошкодження системи, що скорочує її термін служби.

Які є корисні поради на зиму?