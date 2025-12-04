Цієї зими треба наклеїти харчову плівку на вікна: чому так справді треба зробити
- Харчова плівка може використовуватись як додаткова ізоляція на вікнах, щоб зменшити втрати тепла.
- Експерти рекомендують також використовувати важкі штори, герметизувати щілини та знижувати температуру опалення, щоб зберегти тепло.
Більшість з нас знають різноманітні лайфхаки для збереження тепла вдома, втім є ще одна порада, яка може здивувати. Звичайна харчова плівка може стати рятівником у зимову пору.
Бюджетний матеріал, який ми використовуємо для загортування їжі на кухні, може допомогти зберегти тепло в оселі та навіть знизити витрати на електроенергію, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Читайте також Обережно: 5 зимових пасток, що можуть спричинити пожежу в домі
Навіщо харчову плівку клеїти на вікна?
Вже на початку грудня відчувається значний холод, а попереду нас ще чекає три повноцінні місяці зими. Щоб хоч трохи зменшити рахунки, варто скористатися цікавим трюком з харчовою плівкою.
До речі, знайти харчову плівку, скотчі та навіть спеціальні плівки для вікон за найкращими цінами можна на Prom. А ще різні засоби для утеплення дому на зиму та купу всього іншого. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Вона здатна виконувати роль додаткової ізоляції. І це підтверджують не лише користувачі, які спробували такий лайфхак у себе вдома, але й експерти. Найчастіше будинки втрачають тепло через вікна, а от створення додаткового повітряного бар'єра допомагає утримати тепло всередині.
Все, що потрібно зробити – це наклеїти на рами тонку прозору плівку. Це можна легко зробити самостійно. Харчова плівка формує тонкий повітряний прошарок, який зменшує протяги. Особливо така діє я корисною у будинках без склопакета.
Харчова плівка зберігає тепло / Фото Pexels
Експерти кажуть, що через вікна втрачається до 20% тепла, тому навіть таке незначне рішення може дати помітний результат.
Також додатково на вікнах варто повісити важкі штори, жалюзі та загерметизувати щілини. Окрім того, є спеціальна віконна плівка. Вона схожа на щільну харчову плівку, але створена спеціально для утеплення. Її потрібно наклеїти на раму за допомогою двостороннього скотчу, а тоді прогріти феном, щоб плівка натягнулася й утворила щільний ізоляційний бар’єр.
Ці поради є доволі корисними, бо якісна віконна плівка здатна повернути до 30% тепла назад у приміщення, а коштує цілком небагато.
Зберегти тепло вдома можна завдяки ще одній важливій пораді, пише Martha Stewart. Експерти радять зменшувати температуру опалення на 10 градусів замість повного вимкнення, коли ви йдете з дому. Повне вимикання опалення може призвести до замерзання труб, накопичення вологи та пошкодження системи, що скорочує її термін служби.
Які є корисні поради на зиму?
Для збереження тепла в ногах можна використовувати паперові рушники, поліетиленову плівку або бахіли поверх шкарпеток.
Прання пуховика в машинці може пошкодити матеріали і привести до збивання наповнювача.
Часті питання
Чому рекомендується використовувати харчову плівку на вікнах взимку?
Харчова плівка може створити додатковий повітряний бар’єр, що допомагає утримати тепло всередині приміщення та зменшити втрати тепла через вікна.
Як правильно використовувати спеціальну віконну плівку для утеплення?
Спеціальну віконну плівку потрібно наклеїти на раму за допомогою двостороннього скотчу, а потім прогріти феном, щоб вона натягнулася й утворила щільний ізоляційний бар’єр.
Які додаткові поради можуть допомогти зберегти тепло в домі взимку?
Окрім використання харчової плівки, рекомендується вішати важкі штори, жалюзі, загерметизувати щілини та зменшувати температуру опалення на 10 градусів, коли ви йдете з дому.