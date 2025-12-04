Запах хвои, мягкий свет и ощущение праздника, информирует 24 Канал со ссылкой на Onet. Живая, ароматная елка выглядит впечатляюще, но имеет один недостаток: она быстро свои иглы.

Как спасти елку?

Живая елка всегда создает в доме особую атмосферу, но в то же время требует внимательного отношения. Важно каждое мелкое решение – от температуры в комнате до того, как часто вы подливаете воду.

Оптимально, чтобы воздух держался в пределах 18 – 22 градусов. Елку лучше не ставить рядом с батареями, камином или там, где падает прямой солнечный свет. Дополнительное увлажнение воздуха также поможет дереву дольше оставаться свежим.

Красивая елка дарит праздничное настроение / Фото unsplash

Следите, чтобы в подставке всегда была вода. Есть простой способ поддержать дерево – добавить в воду несколько ингредиентов. Для замедления опадения хвои подойдет смесь соли и сахара: достаточно двух-трех столовых ложек на литр воды. Такой раствор работает как естественная подкормка и помогает елке дольше выглядеть пышной.

Есть еще один маленький прием – бросить в подставку несколько монет. Медь сдерживает развитие бактерий, грибков и водорослей, благодаря чему вода дольше остается чистой.

Как долго елка может простоять в доме?

Срезанные деревья, конечно, менее выносливые, чем те, что пересаживают вместе с корнями, о чем отмечает Home. Дольше всего сохраняют свежесть именно пихты.

Обычные же ели могут радовать хозяев примерно 3 – 5 недель – при условии, что их срубили непосредственно перед продажей и что за ними ухаживают должным образом.

Полезные подсказки