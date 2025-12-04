Запах хвої, м’яке світло і відчуття свята, інформує 24 Канал з посиланням на Onet. Жива, ароматна ялинка виглядає вражаюче, але має один недолік: вона швидко свої голки.

Як врятувати ялинку?

Жива ялинка завжди створює в домі особливу атмосферу, але водночас потребує уважного ставлення. Важливе кожне дрібне рішення – від температури в кімнаті до того, як часто ви підливаєте воду.

Оптимально, щоб повітря трималося в межах 18 – 22 градусів. Ялинку краще не ставити поруч із батареями, каміном чи там, де падає пряме сонячне світло. Додаткове зволоження повітря також допоможе дереву довше залишатися свіжим.

Як врятувати ялинку, яка осипаєтьсяГарна ялинка дарує святковий настрій / Фото unsplash

Слідкуйте, щоб у підставці завжди була вода. Є простий спосіб підтримати дерево – додати у воду кілька інгредієнтів. Для сповільнення опадання хвої підійде суміш солі та цукру: достатньо двох-трьох столових ложок на літр води. Такий розчин працює як природне підживлення й допомагає ялинці довше виглядати пишною.

Є ще один маленький прийом – кинути у підставку кілька монет. Мідь стримує розвиток бактерій, грибків і водоростей, завдяки чому вода довше лишається чистою.

Як довго ялинка може простояти в оселі?

Зрізані дерева, звичайно, менш витривалі, ніж ті, що пересаджують разом із корінням, про що зазначає Home. Найдовше зберігають свіжість саме ялиці.

Звичайні ж ялини можуть тішити господарів приблизно 3 – 5 тижнів – за умови, що їх зрубали безпосередньо перед продажем і що за ними доглядають належним чином.

Корисні підказки

