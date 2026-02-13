Блогерша Диана Гологовец рассказала в своем инстаграме о лайфхаках, которые легко проверить на практике. Они не требуют специальных средств или дорогих устройств.

Какие есть полезные лайфхаки по дому?

Отклеивание наклейки

Иногда на посуде остается этикетка, которую трудно отклеить. Блогерша советует сделать одну простую вещь – несколько секунд подуть феном. Благодаря этому трюку наклейка слезет без проблем и не оставит липкости.

Наточка ножей

Если нож затупился, а точилки нет – понадобится обычная чашка. Надо поставить ее верх дном и плавными движениями точить нож. После этого лайфхака нож станет достаточно острым и нарежет самые мягкие продукты.

Идеальное место для крышки

Многие хозяйки не знают куда поставить крышку во время приготовления блюд. Оказывается, ее можно удобно зафиксировать на ручке кастрюли. Так она не будет занимать много места на столе и не испачкает поверхность.

Хранение кабеля техники

Отверстия в вилке электроприборов придуманы не просто так. После использования кабель можно обернуть вокруг устройства и закрепить шнур в вилке. Это поможет хранить провод аккуратно и избежать перекручивания.

Чистка подошвы подошвы

Грязную подошву от кроссовок можно отмыть с помощью обычной меламиновой губки. Надо ее немного смыть водой, выкрутить и простирать по подошве. Этот метод действительно действенный, поэтому его можно использовать вместо стирки, которая со временем все равно уничтожает обувь.

Чем почистить утюг от грязи?

Для очистки подошвы утюга можно использовать смесь зубной пасты и уксуса или лимонный сок для свежих пятен, пишет Interia Kobieta. Также можно применить мыльные хлопья на керамических или тефлоновых подошвах, или таблетку парацетамола для удаления нагара при высокой температуре.

Какие еще советы стоит знать?