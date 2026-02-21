Появление сухих коричневых краев на листьях комнатного спатифиллума чаще всего свидетельствует об ошибках в уходе, а не о болезнях. В отличие от уличных культур, домашние растения редко поражаются грибком. Обычно проблема кроется в водном режиме или избытке питательных веществ, рассказывает портал Gardening Know Ноу Ноу.

Почему спатифиллум может подсыхать или терять цвет?

Одним из главных факторов является неправильный полив. Спатифиллум остро реагирует на застой влаги в зоне корней, что быстро приводит к потемнению кончиков листьев.

Также растение крайне чувствительно к химическому составу водопроводной воды. Хлор, фтор и минеральные соли провоцируют подсыхание тканей. Чтобы исправить ситуацию, используйте только отстоянную в течение суток или фильтрованную воду, а полив проводите только тогда, когда подсохнет верхняя часть субстрата.

Спатифиллум требует особого внимания / Фото Freepik

Полезно периодически устраивать растению "душ", пропуская сквозь почву большой объем воды для вымывания лишних солей.

Избыток удобрений – еще одна причина возникновения "краевого ожога". Поскольку в закрытом горшке соли накапливаются и не вымываются, их высокая концентрация повреждает листья. Важно помнить, что в зимний период, когда цветок находится в состоянии покоя, подкормки категорически не рекомендуется.

В период активного роста, который вскоре начнется, используйте лишь слабые растворы удобрений. Если же передозировка уже произошла, поможет промывка грунта или полная замена субстрата.

Какой должен быть микроклимат для спатифиллума?

Сухой воздух, агрессивное солнце и сквозняки также вредят растению. Для поддержания здоровья спатифиллума стоит повышать влажность с помощью опрыскивания или установки горшка на поддон с влажной галькой, рассказывает Onet.

Поврежденные кончики лучше осторожно удалить острыми стерильными ножницами. Это не только вернет цветку эстетический вид, но и позволит вам отследить эффективность обновленного ухода по состоянию новых листьев.

Какие советы стоит попробовать?