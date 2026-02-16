Интересный лайфхак рассказала в своем инстаграме блогер София Сизова. По ее словам, все ингредиенты для очистки точно найдутся у вас дома.

Чем почистить серебро?

В глубокую посудину нужно налить кипяток, нарвать кусочки фольги и насыпать столовую ложку соды с горкой. Сразу не дожидаясь надо забросить серебро внутрь. На глазах произойдет бурная реакция и серебро очистится уже через несколько минут.

После этого достаточно промыть серебро проточной водой. В результате оно станет светлее и блестящим, а в емкости с водой останутся грязные частицы.

Как очистить серебро: смотрите видео

Со временем серебро темнеет из-за естественного химического процесса – окисления, вызванного взаимодействием меди с серой и сероводородом в воздухе. На теле же процесс ускоряется из-за пота, кожного жира или повышенной влажности.

Чем еще можно почистить серебро?

Почистить серебряные столовые приборы можно благодаря уксусу, пишет Cleaning Express. Благодаря этому мощному раствору можно отчистить наиболее потускневшее серебро.

Украшения из серебра удастся очистить средством на основе лимонного сока и оливкового масла. Метод подходит для быстрой чистки в домашних условиях. Нужно лишь чайную ложку оливкового масла смешать со 125 миллилитрами лимонного сока. Далее надо лишь окунуть ткань в смесь и отполировать ею серебро.

