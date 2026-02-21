Обычная ежедневная смена воды не всегда гарантирует свежесть лепестков и листьев, пишет Interia Kobieta. Продлить срок их службы сможет подкормка.

Как продлить свежесть букета?

Простые домашние средства могут помочь быстрому увяданию букета. Флористы советуют перед тем, как ставить срезанные цветы в вазу – обязательно удалить все листья внизу стебля.

Ему нельзя оказываться в воде, иначе цветы начнут быстро погибать. Букет стоит держать в нейтральном месте, чтобы его не освещал полностью солнечный свет. А еще стоит уберечь цветы от сквозняков и тепла.



Цветы в вазе могут простоять гораздо дольше / Фото Pinterest

Флористы также советуют избегать размещения вазы со свежими цветами рядом с тарелкой и фруктами. Этилен негативно влияет на внешний вид лепестков и листьев.

Свежесрезанные экземпляры предпочитают прохладную или комнатной температуры воду. Когда они начинают немного увядать, то предпочитают более теплую воду.

Какое создать средство для сохранения цветов?

Водопроводная вода является не совсем хорошим вариантом для цветов, однако есть один трюк, который поможет цветам дольше простоять свежими. Нужно воспользоваться сахаром, медом или аспирином. Нужно только выбрать один из ингредиентов в воду с цветами, чтобы создать вспомогательный кондиционер.

Также под рукой стоит иметь соль и лимонную кислоту, которые помогают букету дольше оставаться свежим. Они повышают кислотность воды, а бактериям, отвечающим за быстрое увядание растений, не нравится такая среда.

Чтобы цветы дольше стояли, срезайте стебли под углом 45 градусов и регулярно меняйте воду в вазе, пишет Morele. Хризантемы и гвоздики долго сохраняют свежесть, тогда как розам и тюльпанам нужен дополнительный уход и прохлада.

Что еще надо знать об уходе за растениями?