Что будет, если не слить воду из батарей в мороз: о последствиях мало кто знает

В случае невозможности быстрого восстановления водоснабжения, жителей домов просят сливать воду из батарей. И на это есть несколько важных причин, которые стоит знать.

Большинство воздушных атак направлены на энергетические объекты столицы, поэтому у людей есть опасения, что батареи в многоэтажках, где отопление зависит от электричества, может разорвать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Vaillant.

Проблемы энергосистемы могут усилиться в сильные морозы из-за очередных российских ударов по критической инфракструктуре, поэтому далее расскажем, что может случиться, если же не слить воду из батарей в мороз.

Почему воду из батарей в мороз надо сливать?

Если массированные удары врага приводят к повреждению энергетической инфраструктуры разных городов, тогда воду из труб призывают сливать. В большинстве областей подача тепла налаживается благодаря генераторам, которые работают на станциях теплоснабжения, но если повреждения серьезные, то стоит прибегать к сливу воды.



Если не слить воду, трубы может разорвать / Фото Pexels

Итак, при длительном отсутствии света происходит значительная проблема. Замерзание теплоносителя в системе отопления может вывести из строя котел, радиаторы и трубы. То есть, если не слить воду из батарей в сильный мороз, то вода расширится и приведет к разрыву труб или радиаторов. Эта эстрена мера является обязательной для предотвращения разрушения системы. Впрочем, метод вызывает коррозию, поэтому его следует проводить только в крайнем случае с соблюдением правил.

Что сделать, чтобы вода в трубах не замерзла?

Заполните систему веществом, что не замерзает, если оставляете дом на долгое время, или когда отсутствует электроэнергия.

Используйте концентрат на базе пропиленгликоля, что добавляется в воду системы отопления в концентрации 20-50% и обеспечивает точку замерзания носителя от -6 °C до -18 °C. Это могут быть антифризы Sentinel или Fernox,

– говорится в сообщении.

Не стоит использовать антифриз на базе спирта, потому что он выветривается и может заняться.

А вот сливать воду из системы надо только в экстренной ситуации. Специалисты говорят, что для того, чтобы слить воду надо одновременно открыть нижние (для стока воды) и верхние (для доступа воздуха) точки в системе отопления Далее их отсоединить и опорожнить расширительные баки. Рекомендуется продуть систему компрессором (поочередно каждый элемент), закрывая и открывая краны по одному. Также следует обязательно перекрыть газовые краны снаружи и изнутри дома (перед котлом) и выключить котел из розетки.

Какие есть полезные советы на зиму?