Більшість повітряних атак спрямовані на енергетичні об'єети столиці, тож у людей є побоювання, що батареї у багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може розірвати.

Проблеми енергосистеми можуть посилитися у сильні морози через чергові російські удари по критичній інфракструктурі, тому далі розповімо, що може трапитися, якщо ж не злити воду з батарей у мороз.

Чому воду з батарей у мороз треба зливати?

Якщо масовані удари ворога призводять до пошкодження енергетичної інфраструктури різних міст, тоді воду з труб закликають зливати. У більшості областей подача тепла налагоджується завдяки генераторам, які працюють на станціях теплопостачання, але якщо пошкодження серйозні, то варто вдаватися до зливу води.



Якщо не злити воду, труби може розірвати / Фото Pexels

Отже, при довготривалій відсутності світла стається значна проблема. Замерзання теплоносія в системі опалення може вивести з ладу котел, радіатори й труби. Тобто, якщо не злити воду з батарей у сильний мороз, то вода розшириться й призведе до розриву труб чи радіаторів. Ця естрена міра є обов’язковою для запобігання руйнування системи. Втім, метод викликає корозію, тому його варто проводити лише в крайньому разі з дотриманням правил.

Що зробити, щоб вода у трубах не замерзла?

Заповність систему речовиною, що не замерзає, якщо залишаєте будинок на довгий час, чи коли відсутня електроенергія.

Використовуйте концентрат на базі пропіленгліколю, що додається у воду системи опалення в концентрації 20-50% і забезпечує точку замерзання носія від -6 °C до -18 °C. Це можуть бути антифризи Sentinel або Fernox,



Не варто використовувати антифриз на базі спирту, бо він вивітрюється й може зайнятися.

А от зливати воду з системи треба лише у екстреній ситуації. Фахівці кажуть, що для того, щоб злити воду треба одночасно відкрити нижні (для стоку води) та верхні (для доступу повітря) точки в системі опалення Далі їх від’єднати та спорожнити розширювальні баки. Рекомендовано продути систему компресором (по черзі кожний елемент), закриваючи та відкриваючи крани по одному. Також слід обов’язково перекрити газові крани ззовні та зсередини будинку (перед котлом) та вимкнути котел з розетки.

