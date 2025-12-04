Вот почему сковородки ощущаются жирными даже после мытья: простой способ почистить их

Это довольно распространенная проблема – даже после чистки сковородки стоит прикоснуться к ней – и становится ясно, что на посуде все еще остается липкий налет.

Липкость сковородок и кастрюль не нравится никому, и порой кажется, что избавиться от этой проблемы просто невозможно. К счастью, несколько домашних методов все же исправят ситуацию, и к тому же достаточно быстро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Почему сковородки остаются липкими?

В липких остатках на сковороде винить нужно химию и некоторые побочные продукты во время приготовления пищи. Масла и жиры могут расщепляться при высокой температуре, и тогда они полимеризуются в липкую пленку. А пар переносит крошечные частицы пищи вверх, и тогда они оседают на холодных поверхностях, например на крышках.

Также нельзя забывать о крахмалистых продуктах, оставляющих свой след, брызги жира и масла, а также моющие средства, которые, как ни странно, также могут оставлять след, если не полностью смываются. Со временем все эти остатки затвердевают, оставляя стойкий жар.

К сожалению, ни один материал не застрахован от этой неприятности – и даже очень качественная стеклянная посуда, или сковородки из нержавеющей стали могут стать липкими, поэтому чрезвычайно важно регулярно и правильно их чистить.

Как почистить посуду от липкого слоя?

Для особенно липкой фурнитуры, крышек и ободков кастрюль и сковородок стоит воспользоваться простым продуктом, который уже есть у вас дома – пищевой содой. Также поможет соль и небольшое количество горячей воды. Нужно смешать все три продукта и нанести смесь на жирные участки. После этого оставьте на 5 минут, чтобы средство начало действовать, активно потрите и промойте чистой водой.

А вот если речь идет о жирных сковородках и кастрюлях, тогда стоит воспользоваться смесью уксуса и воды. Смешайте их в равных пропорциях и вскипятите в посуде раствор. После этого вылейте смесь и дайте посуде как следует остыть.

Теплую, но уже не горячую поверхность следует посыпать пищевой содой, а тогда, использовав неабразивную губку, потрите поверхность.

Что делать, чтобы еда не липла к сковородкам?

Еще одна проблема, кроме липкости, возникает довольно часто – из-за мытья портится антипригарный слой, и к сковородкам во время приготовления начинает липнуть пища. Для того, чтобы этого не произошло с вашими новыми сковородками, нужно запомнить несколько простых правил, пишет Good Food.

Прежде всего, такие сковородки можно мыть исключительно вручную. Никогда не кладите их в посудомоечные машины, ведь высокая температура и агрессивные моющие средства со временем могут стереть покрытие и ослабят заклепки на ручке.

Кроме того, чистить такие сковородки нужно мягкими губками или тканью, а также использовать мягкое моющее средство. В случае образования устойчивой грязи лучше всего будет воспользоваться пищевой содой.

