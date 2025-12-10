Эти зимние привычки повышают счета за отопление: многие повторяют их ежедневно

В холодный сезон важно не только иметь теплый дом, но и правильно пользоваться отоплением и электроэнергией. Чаще всего расходы растут из-за обыденных действий, которых легко можно избежать.

Зимой многие ежедневные привычки кажутся мелочами, но именно они чаще всего повышают счета за отопление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Оnet. Часто тепло буквально "убегает" из дома из-за частых ошибок, которые повторяет каждый из нас.

Какие основные ошибки делают зимой?

Одной из самых распространенных ошибок является работа радиаторов на максимальной мощности в течение всего дня. Это не помогает быстрее согреть помещение, зато увеличивает расходы и перегревает воздух. Значительно эффективнее держать стабильную температуру и усиливать обогрев только тогда, когда дома есть люди.

Как сохранить дом в тепле, а кошелек полным / Фото unsplash

Проблемы возникают и тогда, когда радиаторы закрыты мебелью, шторами или сушкой одежды. Тепло не циркулирует по комнате, оставаясь у батареи, и система работает дольше, чем нужно.

Отдельного внимания требует техническое состояние котла – забитые фильтры, воздух в системе или низкое давление заметно снижают эффективность обогрева. Регулярное обслуживание помогает избежать лишних расходов.

Часто отапливают комнаты, которыми почти не пользуются. Это бесполезные расходы. Лучше закрыть двери и уменьшить обогрев в пустых помещениях.

Еще один критический момент – изоляция. Негерметичные окна и двери быстро выпускают тепло. Даже простые уплотнители или термошторы способны заметно улучшить ситуацию.

Как уменьшить расходы без дискомфорта?

Днем стоит открывать шторы и впустить свет и солнце – это естественно догревает помещение, пишет Money digest. Вечером плотные шторы удержат тепло и создадут своеобразный барьер от холода.

Даже небольшие изменения в ежедневных привычках дают ощутимый эффект в счетах. В течение дня они занимают секунды, но сохранят вам немало денег.

Какие советы пригодятся?