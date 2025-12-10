Ці зимові звички підвищують рахунки за опалення: багато хто повторює їх щодня

У холодний сезон важливо не лише мати теплий дім, а й правильно користуватися опаленням та електроенергією. Найчастіше витрати зростають через буденні дії, яких легко можна уникнути.

Узимку багато щоденних звичок здаються дрібницями, але саме вони найчастіше підвищують рахунки за опалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Оnet. Часто тепло буквально "втікає" з дому через часті помилки, які повторює кожен із нас.

Які основні помилки роблять узимку?

Однією з найпоширеніших помилок є робота радіаторів на максимальній потужності впродовж усього дня. Це не допомагає швидше зігріти приміщення, зате збільшує витрати й перегріває повітря. Значно ефективніше тримати стабільну температуру та підсилювати обігрів лише тоді, коли вдома є люди.

Як зберегти дім у теплі, а гаманець повним / Фото unsplash

Проблеми виникають і тоді, коли радіатори закриті меблями, шторами або сушінням одягу. Тепло не циркулює по кімнаті, залишаючись біля батареї, і система працює довше, ніж потрібно.

Окремої уваги потребує технічний стан котла – забиті фільтри, повітря в системі чи низький тиск помітно знижують ефективність обігріву. Регулярне обслуговування допомагає уникнути зайвих витрат.

Часто опалюють кімнати, якими майже не користуються. Це даремні витрати. Краще закрити двері та зменшити обігрів у порожніх приміщеннях.

Ще один критичний момент – ізоляція. Негерметичні вікна та двері швидко випускають тепло. Навіть прості ущільнювачі або термоштори здатні помітно покращити ситуацію.

Як зменшити витрати без дискомфорту?

Вдень варто відкривати штори та впустити світло та сонце – це природно догріває приміщення, пише Money digest. Увечері щільні штори утримають тепло й створять своєрідний бар’єр від холоду.

Навіть невеликі зміни в щоденних звичках дають відчутний ефект у рахунках. Впродовж дня вони займають секунди, але збережуть вам чимало грошей.

Які поради стануть у пригоді?