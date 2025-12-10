Ці зимові звички підвищують рахунки за опалення: багато хто повторює їх щодня
- Часте використання радіаторів на максимальній потужності та закриття їх меблями чи шторами збільшує витрати на опалення.
- Негерметичні вікна та двері швидко випускають тепло, що можна виправити за допомогою ущільнювачів або термоштор.
У холодний сезон важливо не лише мати теплий дім, а й правильно користуватися опаленням та електроенергією. Найчастіше витрати зростають через буденні дії, яких легко можна уникнути.
Узимку багато щоденних звичок здаються дрібницями, але саме вони найчастіше підвищують рахунки за опалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Оnet. Часто тепло буквально "втікає" з дому через часті помилки, які повторює кожен із нас.
Цікаво Чому поганий запах у домі не зникає: яка помилка під час прання може забрати всю свіжість
Які основні помилки роблять узимку?
Однією з найпоширеніших помилок є робота радіаторів на максимальній потужності впродовж усього дня. Це не допомагає швидше зігріти приміщення, зате збільшує витрати й перегріває повітря. Значно ефективніше тримати стабільну температуру та підсилювати обігрів лише тоді, коли вдома є люди.
Проблеми виникають і тоді, коли радіатори закриті меблями, шторами або сушінням одягу. Тепло не циркулює по кімнаті, залишаючись біля батареї, і система працює довше, ніж потрібно.
Окремої уваги потребує технічний стан котла – забиті фільтри, повітря в системі чи низький тиск помітно знижують ефективність обігріву. Регулярне обслуговування допомагає уникнути зайвих витрат.
Часто опалюють кімнати, якими майже не користуються. Це даремні витрати. Краще закрити двері та зменшити обігрів у порожніх приміщеннях.
До речі, знайти ущільнювач, анкерні пластини для вікон, термоплівку за найкращими цінами можна на Prom. А ще економні лампочки, комплектуючі до радіаторів, термостати і купу всього для дому та ремонту. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Ще один критичний момент – ізоляція. Негерметичні вікна та двері швидко випускають тепло. Навіть прості ущільнювачі або термоштори здатні помітно покращити ситуацію.
Як зменшити витрати без дискомфорту?
Вдень варто відкривати штори та впустити світло та сонце – це природно догріває приміщення, пише Money digest. Увечері щільні штори утримають тепло й створять своєрідний бар’єр від холоду.
Навіть невеликі зміни в щоденних звичках дають відчутний ефект у рахунках. Впродовж дня вони займають секунди, але збережуть вам чимало грошей.
Які поради стануть у пригоді?
- Уникайте цієї помилки під час прання – і ваш одяг буде свіжим як ніколи.
- А ще до прання варто закинути один фрукт, це допоможе впоратися з поширеною проблемою.
Часті питання
Які звички можуть підвищувати рахунки за опалення взимку?
Щоденні звички, які здаються дрібницями, можуть значно підвищити рахунки за опалення. Наприклад, робота радіаторів на максимальній потужності впродовж усього дня, закриття радіаторів меблями або шторами, а також поганий технічний стан котла можуть призвести до зайвих витрат на опалення.
Як можна зменшити витрати на опалення без дискомфорту?
Щоб зменшити витрати на опалення без дискомфорту, варто відкривати штори вдень, щоб впустити світло та сонце, а ввечері використовувати щільні штори для утримання тепла. Також рекомендується закривати двері в кімнати, якими майже не користуються, зменшуючи обігрів у порожніх приміщеннях.
Які технічні проблеми можуть впливати на ефективність обігріву?
На ефективність обігріву можуть впливати забиті фільтри, повітря в системі та низький тиск у котлі. Регулярне обслуговування котла допоможе уникнути цих проблем і зменшити зайві витрати на опалення.