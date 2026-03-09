Весной владельцы частных участков берутся за уборку сухостоя, пишет "Новости. Live". Иногда его действительно много остается после обрезки кустов и деревьев. Несмотря на многочисленные запреты и даже штрафы, некоторые люди все равно избавляются от сухих листьев благодаря сжигании. Однако такое действие является опасным.

Почему нельзя сжигать сухостой?

Во время сжигания листьев и сухой травы в воздух попадают тяжелые металлы, оксиды азота и канцерогенные соединения. Вместе с дымом они попадают в дыхательные пути человека.

Кроме того, сжигание сухостоя может привести к возникновению пожаров, которые нанесут вред людям, животным и растениям. Также это может привести к снижению плодородия почвы, поскольку огонь уничтожит полезные бактерии, насекомых и растительность.



За поджог сухой травы, растительных остатков или опавших листьев в Украине предусмотрена административная ответственность. Сжигание растительности или ее остатков, а также листьев в населенных пунктах или на полосах отхода дорог наказывается штрафом:

от 3060 до 6120 гривен – для граждан;

от 15 300 до 21 420 гривен – для должностных лиц.

Что делать с сухостоем, ветками и листьями?

Растительные остатки следует утилизировать безопасными способами. Один из лучших вариантов – это компостирование. Этот компост впоследствии можно использовать как натуральное удобрение для почвы.

Для этого нужно подготовить компостную яму, в которую можно будет выкладывать растительные отходы слоями. Время от времени ее надо увлажнять и создать доступ к воздуху. В компостную яму можно бросать остатки овощей и фруктов, скошенную траву, опавшие листья, измельченные ветви деревьев и кустов, сорняки, бумагу.

В то же время в компост нельзя добавить кости, молочные продукты, мясные и рыбные отходы, пластик, резину, искусственные ткани. Если же места создавать компостную яму нет, тогда листья можно просто закопать в саду. Со временем они перегниют и станут естественным удобрением.

К слову, весной не рекомендуется обрезать растения, которые формируют цветочные почки в предыдущем сезоне, таких как рододендроны, форзиция, гортензия, магнолия, молочай, сирень, калина и цветущая айва, пишет Martha Stewart. А вот обрезка роз весной стимулирует новые побеги, особенно у гибридных роз, которые цветут на побегах текущего года.

Какие еще советы стоит знать садоводам?