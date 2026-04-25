Даже если ваш двор небольшой, все еще можно с пользой использовать каждый сантиметр открытого пространства. Но перед тем, как начать обустройство двора своей мечты, стоит определиться, о чем же вы мечтаете, пишет Architectural digest.

Далее делимся несколькими идеями, которые помогут оживить двор и создать прекрасное место для семейного отдыха.

Как спроектировать двор своей мечты?

Строительство во дворе может казаться сложной задачей, особенно если речь идет об очень большой, или же наоборот – очень маленькой площади. Но основа любого проекта – это четкий план, и стоит подходить к нему поэтапно.

Есть несколько общих категорий, которые нужно учитывать при планировании ландшафта.

Подготовка участка . Планируйте эффективный дренаж во время проектирования пространства. Вы точно не хотите, чтобы двор имел уклон, при котором вода собирается возле дома или других сооружений.

. Планируйте эффективный дренаж во время проектирования пространства. Вы точно не хотите, чтобы двор имел уклон, при котором вода собирается возле дома или других сооружений. Озеленение . Выбор растений – цветов, кустов, деревьев и даже газона – очень сильно влияет на эстетику и долговечность вашего пространства.

. Выбор растений – цветов, кустов, деревьев и даже газона – очень сильно влияет на эстетику и долговечность вашего пространства. Посадка . Растения советуют сажать слоями – вечнозеленые высаживать вдоль фундамента, цветущие цветы впереди, а низкорослые растения – вдоль заборов.

. Растения советуют сажать слоями – вечнозеленые высаживать вдоль фундамента, цветущие цветы впереди, а низкорослые растения – вдоль заборов. Мебельные элементы. Кресла, скамейки, выбор освещения – это финальные, но невероятно важные штрихи, превращающие сад или двор в место, где действительно хочется проводить много времени. И к этому моменту нужно отнестись с большим вниманием.

Что можно поставить во дворе?

Гамак

Если пространства во дворе немного, гамак – это отличный вариант для расслабления. Главное – старайтесь поместить его в той части двора, где есть тень.



Гамак во дворе очень удобен / Фото Shutterstock

Внешние динамики

Независимо от того, планируете ли вы использовать свой двор для вечеринок, киновечеров, встреч с друзьями или просто спокойного отдыха, уличные колонки – это простой способ улучшить пространство.

Еще одна хорошая новость – сейчас можно найти системы уличных колонок, что вписываются не только в любой бюджет, но и в пространство. Использований для динамиков найдется множество: от музыки до воспроизведения звуков, что будут отпугивать насекомых.

Гирлянды

Уличные гирлянды – это простой и очень недорогой способ превратить пространство во дворе в настоящую сказку, пишет Forbes. Они не только создают приятную атмосферу, но и дают источник света и возможность приятно отдыхать во дворе даже после захода солнца.



Гирлянды добавляют атмосферы во двор / Фото Pexels

При выборе ламп стоит сосредоточиться на светодиодных вариантах – они будут служить дольше и будут наиболее энергоэффективными, несмотря на то, что могут быть также несколько дороже.

Вот несколько популярных гирлянд:

Растения в горшках

Это – отличный вариант для небольших дворов, а также возможность превратить пространство перед домом на настоящие тропики. Если не сажать растения в открытый грунт, а вместо этого выращивать их в больших уличных контейнерах, летом вы можете насладиться видом тропических, уникальных растений, обычно не растущих в украинском климате.

А вот осенью, когда на улице станет холоднее, контейнеры и горшки с цветами и деревьями можно будет забрать в помещение.



Растения в горшках дополнят двор / Фото Pexels

Обеденная зона

Центральным элементом любой обеденной зоны во дворе, конечно же, является мангал. Гости и семья с радостью будут собираться вокруг него в течение всего лета, поэтому это полезная инвестиция в отдых.

Варианты мангалов:

Но, кроме шампуров и мангала, нужно позаботиться еще о нескольких моментах – стол, плетеные или складные стулья, или скамейки для сидения.

Пергола или навес

Прежде всего пергола позволяет создать во дворе различные зоны. Но также она важна для создания тени, чтобы двор оставался уютным местом для отдыха даже в полуденный зной. Кроме того, садовую постройку можно даже обсадить вьющимися растениями, и в таком случае вы получите не только тень, но и роскошное цветение роз, глициний или глубокую зелень плюща.



Навес во дворе обеспечит тень / Фото Pexels

Качели

Качели – это очень популярное дополнение к крыльцу, и недаром. Вариантов качелей можно найти немало, и на чем бы вы не остановили выбор, она придаст шарма и элегантности всему двору, а также станет любимым местом для отдыха.

