Поставил на ручник – и сядешь в машину только весной: какую распространенную ошибку делают
- Нельзя ставить машину на ручник в мороз, ведь он может примерзнуть из-за замерзания воды в тросах.
- Чтобы разморозить ручник, сначала прогрейте двигатель, а затем осуществляйте микродвижения авто, или прогрейте тормозной механизм теплой водой или феном.
Снежная погода и мороз – один из самых тяжелых экзаменов для водителей. И сдают его далеко не все.
Лютая зима – это не только заполненные и скользкие дороги. На неприятности можно нарваться даже тогда, когда просто выходите из машины, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Auto-Swiat.
Почему нельзя ставить машину на ручник в мороз?
Все элементарно – ручник просто примерзнет, и вы не сможете сдвинуть автомобиль с места. В большинстве автомобилей стояночный тормоз работает через тросы, в которых скапливается вода. Она замерзает – и трос не возвращается назад.
В сильный мороз ручник может сыграть с водителями злую шутку / Freepik
Не стоит пытаться "сорвать" машину с места: вы сделаете только хуже. Ремонт может обойтись в кругленькую сумму, поэтому не стоит на эмоциях опустошать кошелек.
Что делать, если ручник замерз?
Сначала надо хорошо прогреть двигатель – минут 10 – 20. Есть шанс, что так тепло дойдет до тросов. Далее надо делать микродвижения авто взад-вперед, но не резко, советует 4mobility.
Также можно прогреть тормозной механизм теплой водой (ни в коем случае не кипятком) или воспользоваться феном. Если не помогло – придется обращаться в сервис.
Какие советы пригодятся?
