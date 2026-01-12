Поставил на ручник – и сядешь в машину только весной: какую распространенную ошибку делают

Снежная погода и мороз – один из самых тяжелых экзаменов для водителей. И сдают его далеко не все.

Лютая зима – это не только заполненные и скользкие дороги. На неприятности можно нарваться даже тогда, когда просто выходите из машины, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Auto-Swiat.

Почему нельзя ставить машину на ручник в мороз?

Все элементарно – ручник просто примерзнет, и вы не сможете сдвинуть автомобиль с места. В большинстве автомобилей стояночный тормоз работает через тросы, в которых скапливается вода. Она замерзает – и трос не возвращается назад.

Не стоит пытаться "сорвать" машину с места: вы сделаете только хуже. Ремонт может обойтись в кругленькую сумму, поэтому не стоит на эмоциях опустошать кошелек.

Что делать, если ручник замерз?

Сначала надо хорошо прогреть двигатель – минут 10 – 20. Есть шанс, что так тепло дойдет до тросов. Далее надо делать микродвижения авто взад-вперед, но не резко, советует 4mobility.

Также можно прогреть тормозной механизм теплой водой (ни в коем случае не кипятком) или воспользоваться феном. Если не помогло – придется обращаться в сервис.

Какие советы пригодятся?