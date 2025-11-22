Оранжевый или янтарный оттенок сразу же выдают возраст мебели – и возникает желание выбросить их, чтобы заменить на новенькие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как почистить деревянную мебель от оранжевого цвета?

Хотя в теплом тоне древесины нет ничего плохого, во многих случаях она выглядит несколько устаревшей. Впрочем, достичь желаемой эстетики можно и без замены мебели – нужно только немного поработать с той, что вы уже имеете.

Если вы не хотите снимать лакировку и делать все снова – это вполне ожидаемо. К счастью, можно обойтись и без этого. Все, что нужно – это сине-зеленый красящий тонер, что поможет охладить оранжевый оттенок.

Итак, вам понадобятся:

наждачная бумага зернистостью 220;

серая шлифовальная подложка;

сине-зеленый краситель-тонер;

прозрачное финишное покрытие.

Сначала нужно отшлифовать поверхность наждачной бумагой и серой шлифовальной подложкой. После этого влажной тряпкой протрите поверхность и высушите ее, чтобы избавиться от пыли от шлифовки.

Впоследствии нужно нанести тонкий слой сине-зеленого тонера, чтобы нейтрализовать оранжевые тона. Только вы достигнете желаемого оттенка, покройте средство прозрачным лаком, что не будет со временем желтеть, пишет Lemon 8.

Что делать, чтобы дерево не желтело?

В некоторых случаях древесина неизбежно со временем приобретет янтарный, или оранжевый оттенок – это один из недостатков использования продуктов на масляной основе. Они подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения. Но есть один способ замедлить этот процесс – по возможности старайтесь держать мебель дальше от солнечного света, ведь лучи могут ускорить процесс изменения цвета.

