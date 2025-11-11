Это убивает атмосферу уюта: 3 способа, чтобы избавиться от неприятного запаха кухонных полотенец

Кухонные полотенца – повседневная мелочь, которая имеет большое влияние на гармонию вашего дома. Они быстро впитывают неприятные запахи, но часто менять их вряд ли будет полезно для вашего бюджета.

Со временем кухонные полотенца насыщаются неприятными запахами, и даже стирка не всегда помогает. Как избавиться от этой проблемы, которая негативно влияет на домашний уют, рассказывает 24 Канал со ссылкой на thekitchn.

Читайте также Не электрический чайник и не холодильник: эти два прибора потребляют больше всего электроэнергии дома

Как избавиться от неприятного запаха кухонных полотенец?

Первое – нужно понимать, почему этот неприятный запах. Причина заключается в размножении бактерий во влажных волокнах ткани. Поэтому, обычная стирка здесь может не помочь.

Во влажных кухонных полотенцах быстро размножаются бактерии / Фото Freepik

Уксус и сода

Сначала надо постирать полотенца в горячей воде, добавив стакан уксуса. Далее нужно повторить процесс, но уже с пищевой содой. Такая "двойная" стирка поможет избавиться от бактерий, которые распространяют неприятный запах.

Замачивание

Более простой процесс, когда есть много других дел. Смешайте теплую воду с уксусом в пропорции 4 к 1 и замочите в этом растворе полотенца примерно на 1 час. После этого останется просто постирать их привычным способом.

Кстати, найти все по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Кипячение

Этот способ следует использовать против особо стойких запахов. Наполните большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Затем добавьте 2 чайные ложки средства для мытья посуды и половину стакана уксуса. Кипятим полотенца 15 минут, затем даем остыть и добавляем к обычной стирке. Этот алгоритм поможет избавиться от любого запаха, подсказывает портал All cotton and linnen.

Полезные лайфхаки